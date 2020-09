Wismar

50 Jahre ist es her, dass 31 Mädchen und Jungen die Wismarer Fritz-Reuter-Schule verlassen haben. Aus den Augen verloren haben sie sich nie. Schon mehrfach hat es ein Wiedersehen gegeben. Jetzt haben sich 18 Ehemalige erneut getroffen und sich gemeinsam an die Zeit von damals erinnert – auch während einer Stadtführung.

„Einige unserer Mitschüler wohnen nicht mehr in Wismar, für sie ist es interessant zu sehen, wie sich ihre Heimatstadt in den vergangenen Jahren verändert hat. Wir alle lieben Wismar“, sagt Detlef Algie. Er ist 1960 in der Grundschule in Dargetzow eingeschult worden – in die Klasse 1b. Es gab mal eine Grundschule in Dargetzow? „Ja, anfangs war es aber nur eine Holzbaracke“, berichtet Jürgen Wagner und fügt hinzu: „Am Greeser Weg. Später ist dann durch ein massives Gebäude ersetzt worden“.

Seine Glatze glänzte so schön

Vier Jahre haben dort die Kinder aus Dargetzow, Hornstorf, Rüggow und Kritzow gelernt. Danach sind die Klassen auf andere Stadtschulen aufgeteilt worden. Gerne erinnern sich die Wismarer an die sechs Jahre im altehrwürdigen Gebäude zurück. Musterschüler seien sie nicht gewesen. Detlef Algie erinnert sich an zahlreiche Streiche. „Jetzt, fünfzig Jahre später, kann man es ja verraten, ohne bestraft zu werden“, lacht der Hansestädter.

Zum Beispiel habe er während einer Schulfilmvorführung den Biologielehrer mit einer Krampe beschossen. „Seine Glatze glänzte so schön im Licht des Projektors, da konnte ich einfach nicht anders“, erinnert er sich. Es sei natürlich versucht worden, den Täter zu ermitteln. Aber verraten habe ihn damals keiner seiner Mitschüler. „Wir haben alle zusammengehalten – bis heute“, freut sich Detlef Algie. Mit dieser und vieler anderer schönen Erinnerungen ist der Tag bei einem gemeinsamen Essen in der Gaststätte „Zur Glocke“ gemütlich ausgeklungen. Deren Wirt ist übrigens ebenfalls ein Mitschüler.

Von Daniel Koch