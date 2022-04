Wismar: Kleine Hexen wollen Theaterpublikum verzaubern

Wismar

Die Kreismusikschule präsentiert nach langer Coronapause eine neue Theaterproduktion. Unter der Leitung und Regie von Marina Pril wird das Stück „Die Hexenwahl“ von Erwin Walter vier Mal aufgeführt. Das Stück besteht aus originellen Texten, Musik und Tanzeinlagen. Zu erleben ist es im Wismarer Theater am 23. und 24. April jeweils um 16 Uhr – Karten für die Sonnabend- und Sonntagvorstellungen gibt es in der Tourist-Information (038 41 / 194 33). Für die Vorstellungen am 27. und 28. April jeweils um 10 Uhr sind die Tickets nur im Theater erhältlich (038 41 / 32 60 414). Die Karten kosten 12, ermäßigt 8 Euro.

Die Kinder haben trotz Corona-Pandemie intensiv geprobt. Mit Aufführungen wie „Die Bremer Stadtmusikanten“ oder „Bisschen viel Lärm um fast nichts“ ist die Schauspielklasse der Kreismusikschule über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden.

Von OZ