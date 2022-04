Wismar

Knapp elf Monate, vom 25. Mai 2021 bis zum 21. April 2022, wurde die Wollenweberstraße in Wismar für 515 000 Euro erneuert. Am Montag um 17 Uhr wird nun die Vollsperrung dieser hundert Meter langen Straße in der Altstadt wieder aufgehoben.

Während der Bauzeit wurden umfangreiche Arbeiten durchgeführt. So ist der vorhandene Mischwasserkanal erneuert beziehungsweise saniert worden. Die Stadtwerke Wismar stellten die Hausanschlüsse für die Gas- und Wasserversorgung eigenverantwortlich her. Die bestehenden Laternenköpfe einschließlich der Wandarme an den Häuserfassaden ließ die Stadt austauschen und durch Wandarmleuchten mit energiesparenden LED-Modulen ersetzen. Die Fahrbahn, die die Straße Neustadt und die Claus-Jesup-Straße verbindet, wurde in ungebundener Pflasterbauweise mit Großsteinpflaster hergestellt. Die Stichstraße, welche von der Wollenweberstraße abgeht und von einigen Anwohnern Hasenleger oder Hasenlager genannt wird, ist in gebundener Pflasterbauweise mit Kleinsteinpflaster hergestellt worden. Der Gehweg wurde ebenfalls gepflastert, dafür sind rote Klinkersteine verwendet worden.

Efeu-Wuchs schadet Gehweg

Die Wollenweberstraße erlangte während der Sanierungsarbeiten durch einen Efeu-Streit traurige Bekanntheit über die Wismarer Stadtgrenzen hinaus. Ein Rentner-Ehepaar hatte 36 Jahre lang seinen Efeu an der Hauswand wachsen lassen. Gegen den Willen der Hausbesitzer ließ die Stadtverwaltung unter Polizeieinsatz den Efeu absägen.

Der Efeu in der Wollenweberstraße hat für Aufsehen gesorgt. Das Bauamt drängte auf das Absägen, zum Schutz wurde die Polizei gerufen. Quelle: Heiko Hoffmann

Sie hatte im Zuge der Straßenbauarbeiten darauf bestanden, dass die Rankpflanze wegkommt. „Hintergrund ist, dass aufgrund des starken Wurzelwuchses des Efeus der Gehweg nicht vollständig und fachgerecht hergestellt werden kann und mögliche spätere Schäden durch den Wurzelwuchs an dem Gehweg nicht ausgeschlossen werden können. Darüber hinaus würde der ohnehin schon nur schmale nutzbare Gehweg durch eine Wurzeleinfassung und den Bewuchs des Efeus den nutzbaren Raum zusätzlich einschränken“, begründete das städtische Bauamt seine Entscheidung. Die hatte in der Bevölkerung für Unverständnis und heftige Kritik gesorgt.

