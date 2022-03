Wismar: Kleiner Fischerturm soll groß rauskommen

Wismar

Der kleine Fischerturm an der Ecke Schiffbauerdamm/Ulmenstraße bewegt die Gemüter. Das Denkmal kommt eher unscheinbar daher. Durch Straßenbauarbeiten hat der Turm etwa 90 Zentimeter von seiner optischen Höhe eingebüßt.

Geld für Sanierung bisher nicht vorgesehen

Jetzt soll der Turm wieder groß rauskommen. In der Bürgerschaft zeichnet sich ein Konsens ab. Es geht um konkrete Schritte und Geld für die Rettung des Denkmals im nächsten Doppelhaushalt 2024/25.

Den Stein ins Rollen gebracht hat dieses Mal die FDP-Fraktion. Ihr eigentliches Ziel lautet, den Turm auf die Fläche zwischen Runder Grube, Am Platz und Am Hafen zu versetzen. Er solle erlebbar gemacht werden, „damit seine ursprüngliche Bedeutung wieder zur Geltung kommt“.

Favorisierter Standort ist allerdings weiterhin der Bereich Schiffbauerdamm/Ulmenstraße. Eine konkrete Stelle ist bereits seit Jahren festgelegt.

Ideen zum Fischerturm seit über 20 Jahren

Seit über 20 Jahren gibt es Ideen von Politik, Verwaltung und Privatinitiativen, wie der Turm als Blickfang wieder aufgewertet werden kann. Mehrere Varianten wurden diskutiert. So die Sanierung am jetzigen Standort oder auch Turm ausgraben, abtragen und neu aufbauen in der Nähe oder auf dem Platz auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Im Jahr 2003 wurde eine 185 Seiten umfassende Denkmalerhaltungsstrategie im Auftrag vom Sanierungsträger Baugrund erstellt.

Denkmal soll versetzt werden

Favorisiert wurde eine Verschiebung des Turms um zwölf Meter südöstlich des jetzigen Standortes (nahe der Gleise) in Verbindung mit einem Informationszentrum. Zu diesem Zweck wurde im Bebauungsplan „Wohn- und Gewerbegebiet südlicher Westhafen“ eine Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzt. Diese Fläche ist für den Fischerturm.

Grundstücksfrage muss geklärt werden

Allerdings gibt es eine Reihe von Unwägbarkeiten. Bausenator Michael Berkhahn (CDU) verweist darauf, dass die auserkorene Fläche nicht der Stadt gehört. Die Hansestadt müsste sie erwerben. Sollte ein Investor die Parkplatzfläche bebauen, muss er die „Fläche für den Gemeindebedarf“ für den Fischerturm freilassen. Das könne aber noch zehn Jahre dauern. Oder es müsse nach Alternativen außerhalb des B-Planes geguckt werden.

Vorteil des jetzigen Standortes ist, dass die Fläche der Stadt gehört. Nachteil: Wegen der unmittelbaren Nähe zur Straße sind die Möglichkeiten für eine Gestaltung begrenzt.

"Das ist ein historisches Objekt, das geschützt und endlich erlebbar gemacht werden muss." Torsten Born, Bürgerschaftsmitglied Freie Wähler Quelle: Heiko Hoffmann

Für Roland Kargel (Linke) ist es an der Zeit, „dass der Fischerturm endlich in Angriff genommen wird“. Lysann Schmidt-Blaahs (Grüne) hält eine Gegenüberstellung der Kosten, einschließlich Sanierung, Grundstücksankauf und Versetzen des Turms an eine andere Stelle für sinnvoll. Torsten Born (Freie Wähler) mahnt zur Eile: „Das ist ein historisches Objekt, das geschützt und endlich erlebbar gemacht werden muss.“ Als kleines Museum könnten die Kosten über Eintrittsgelder teilweise refinanziert werden, so Born.

Antrag soll konkretisiert werden

Der Antrag der FDP soll jetzt aktualisiert werden, damit es in der Bürgerschaft zu einem Beschluss kommen kann, dem dann konkrete Schritte folgen.

Erst vor einem Jahr hatte die SPD den Fischerturm ins Blickfeld gerückt. Es gab einen Aufruf für Text- und Bildmaterial für eine Ausstellung, um so einen fast vergessenen Teil der maritimen Geschichte Wismars wieder lebendig werden zu lassen. „Ursprünglich stand dieses Gebäude nah am ehemaligen Hafenbecken, das 1953 zugeschüttet und deutlich verkürzt wurde“, so Michael Tiedke. Er bedauert, dass der Turm als Zeitzeuge im Schatten der großen Sehenswürdigkeiten stehe.

1870 wurde der etwa sechs Meter hohe Turm für die Wismarer Fischerzunft gebaut. Das heutige Denkmal diente jahrzehntelang als Geräteschuppen sowie als Signal- und Wetterturm. An der Außenseite befanden sich die Stadtwappen des alten Poeler Tores. Wegen Straßenbauarbeiten wurde 1981 der Schuppen um den Turm abgerissen.

Hohe Kosten für Sanierung

Am Ende wird viel von den Kosten abhängen. 2003 wurden die Kosten für den Fischerturm, ein Podest und einen Pavillon mit 160 000 Euro (netto) angegeben. Fast 20 Jahre später wird das bei Weitem nicht ausreichen.

Von Heiko Hoffmann