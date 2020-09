Wismar

Eine so ruhige Klimademonstration gab es in Wismar wohl noch nie. Am späten Freitagnachmittag hatten die beiden Bewegungen „ Fridays for Future“ und „ Extinction Rebellion“ zum Klimastreik auf dem Wismarer Marktplatz aufgerufen. Punkt 17 Uhr, als es losgehen sollte, waren auf Seite der gemäßigten Aktivisten von „ Fridays for Future“ nicht einmal zehn Teilnehmer zu sehen.

Auf der gegenüberliegenden Marktseite vor der Wasserkunst bei „ Extinction Rebellion“ wenige mehr. Dort hatten die Demonstranten große Informationstafeln aufgebaut. Letztendlich schlossen sich beiden Gruppen zusammen. Aufrufe, Lautsprecherdurchsagen oder Parolen waren nicht zu hören. Ein Teil der Demonstranten ließ sich zum Sitzstreik nieder.

Aktivisten demonstrierten nicht vor Kreuzfahrtschiff

Die Bewegungen "Fridays for Future" und "Extinction Rebellion" haben am Freitagnachmittag auf dem Wismarer Marktplatz demonstriert. Insgesamt waren etwa 50 Teilnehmer dabei. Quelle: Michaela Krohn

Laut Polizei waren für beide Demonstrationen jeweils 50 bis 100 Teilnehmer angemeldet. Letztendlich waren etwa 50 gekommen. Auch vor dem Kreuzfahrtschiff, das am Freitagnachmittag überraschend im Wismarer Hafen angelegt hatte, demonstrierten die Aktivisten nicht. Das hatten sie in der Vergangenheit schon getan. Fazit: Wismar hat eine fast gemütliche Klimademo erlebt.

Von Michaela Krohn