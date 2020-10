Wismar: Klimaschützer appellieren an Stadtvertreter

Wismar

Nach einer stillen Kundgebung beim letzten Mal auf dem Wismarer Marktplatz sind die Klimademonstranten von „ Fridays for Future“ und „ Extinction Rebellion“ am Freitag lauter geworden – allerdings nur etwas. Durch ein Mikrofon hat Jonas Stutz einen Appell an Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) und die Bürgerschaftsmitglieder vorgelesen. Ob der allerdings im Rathaus gehört wurde, ist fraglich.

Dafür standen die etwa 30 Demonstranten zu weit weg, und das Mikrofon war nicht besonders laut eingestellt. Da Politiker nicht anwesend waren, wurden die Forderungen in schriftlicher Form anschließend in den Briefkasten der Verwaltung gesteckt – vor dem Bürgerservicecenter im Stadthaus.

Das sind die Forderungen

In dem Schreiben heißt es: „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie anfällig ein globalisiertes Wirtschaftssystem für lokale Einschränkungen oder Katastrophen ist.“ Es müsste eine Umorientierung erfolgen.

Und weiter: „Errichten Sie auf allen großen Dachflächen der öffentlichen Gebäude Fotovoltaikanlagen ...Es fehlen separate Radwege, Fahrradständer und -boxen an vielen Stellen ... In der Altstadt könnte jeder zehnte Parkplatz durch einen Baum ersetzt werden.“ Die Stadt, so die Klimaschützer, sollte eine innovative, lebensbejahende Vorreiterin sein, auf die die zukünftigen Generationen stolz wären.

Das Schreiben der Klimaschützer Quelle: Kerstin Schröder

Von Kerstin Schröder