Wismar: Klimawette auf dem Marktplatz gestartet

Wismar

Mit Wetten kennt Wismar sich aus. Jahrelang haben die Hansestädter eine neue Herausforderung beim Schwedenfest angenommen. So hieß es bis 2019 unter anderem: „Wetten, dass Wismar es nicht schafft..., das Tor von Fußballer Mario Götze und den Jubel im WM-Endspiel 2014 nachzustellen oder 545 aufgestellte Fischkisten wie Dominosteine hintereinander umfallen zu lassen oder mal als Abba-Doubles, dann als Vampire auf den Marktplatz zu kommen?“ Die Wismarer haben immer gewonnen und so Geld für einen guten Zweck in der Stadt gewonnen. Bei einer aktuellen Wette geht es ums Klima: Michael Bilharz, ein Mitarbeiter des Bundesumweltamtes, tourt mit einem Lastenfahrrad privat durch Deutschland und fordert Einwohner von Städten und Kommunen heraus, CO2 einzusparen.

Kein Wahlkampf

6000 Kilometer setzt sich Bilharz dafür in den Sattel. Gestartet ist er am 25. Juni. Sein Ziel lautet: 1,5 Prozent der Einwohner zu animieren, in deren Städten er hält. Jeweils eine Tonne weniger Kohlendioxid sollen die Einwohner produzieren, „indem sie öfter das Rad nehmen, weniger Fleisch essen, energiesparende Geräte benutzen oder auch Geld in grüne Projekte investieren“. So könnte es gelingen, bis zum 21. November 2021, dem Beginn der Weltklimakonferenz in Glasgow, den CO2-Ausstoß um insgesamt eine Million Tonnen zu reduzieren.

Mit Wahlkampf für eine bestimmte Partei habe die Klimawette nichts zu tun, versichert Michael Bilharz. Die Aktion sei schon im vergangenen Jahr gestartet, die Weltklimakonferenz in Schottland dann wegen der Pandemie verschoben worden.

644 Wismarer nötig

1,5 Prozent der Einwohner sind in Wismar 644 Menschen, die bei der Aktion mitmachen und erfolgreich sein müssten. Das klingt nicht viel. Doch nehmen die Einwohner die Herausforderung überhaupt an? Horst Krumpen, Präsident des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs in Mecklenburg-Vorpommern, ist skeptisch. Er wohnt in Wismar, hat sich am Stadtradeln aktiv beteiligt – zusammen mit 250 Frauen, Männern und Kindern aus dem gesamten Kreis Nordwestmecklenburg. Der hat mehr als 150 000 Einwohner, mehr als dreimal so viel wie Wismar.

Offiziell angenommen hat die Stadt die Wette nicht. In anderen Kommunen gibt es Wetteinsätze wie „Schaffen wir es nicht, macht der Bürgermeister Energieberatung auf dem Markt“. Ein anderer will sich an einer Müllsammelaktion beteiligen, eine weitere Stadt Klimabäume pflanzen, eine andere einen Parkplatz in einen begrünten Sitzplatz umwandeln.

Boxhandschuhe dabei

In Wismar ist Michael Bilharz auf dem Marktplatz von Horst Krumpen und Nordwestmecklenburgs Kreistagspräsident Thomas Grote (CDU) begrüßt worden. Letzterer hat auch am Stadtradeln teilgenommen.

Michael Bilharz hofft, dass die Überzeugung im privaten Umfeld multipliziert wird. Um die Wette anzustoßen, hat er mit Thomas Grote und Horst Krumpen symbolisch eine Klimatonne mit Boxhandschuhen vor dem Rathaus umgehauen. Eigentlich sollte sie dann ins Rollen kommen, was aber wegen der Pflastersteine nicht gelungen ist.

Weniger Strom

Doch wie kann man umweltfreundlicher leben? Ein Wismarer, der vegetarisch isst, Rad fährt und nicht fliegt, findet es nicht gut, dass auch Investitionen in grüne Projekte gewertet werden, anstatt die Lebensweise zu ändern. So könnten manche Leute immer Geld geben, aber weiterhin viel fliegen und benzinschluckende Autos fahren. „Es gibt viele Möglichkeiten, etwas für den Umweltschutz zu tun“, entgegnet Michael Bilharz. Auch mit kleinen Schritten könne man etwas erreichen, wenn mehr Menschen mitmachen. Genau das möchte er mit der Tour erreichen, den Leuten zeigen, dass es viele Alternativen gibt und sie so eine Auswahl haben. Viele kleine Maßnahmen würden auch etwas Großes ergeben.

In vielen Wohnungen brennen immer noch energiefressende Glühbirnen oder Halogen-Lampen. In einem Einfamilienhaus können pro Jahr 135 Kilo weniger an Treibhausgas-Emissionen mit LED-Ersatz anfallen. Auch das richtige Ausschalten über Nacht von Laptop, Fernseher, Computer und Handy kann Strom sparen. Weitere Tipps finden sich auf der Webseite www.dieklimawette.de/co2-staedteliga. Dort kann jeder den Spielstand verfolgen und sehen, wo Wismar im Vergleich zu anderen Städten steht. Auch Spenden für wirkungsvolle Klimaschutzprojekte werden dort mitberechnet.

Von Kerstin Schröder