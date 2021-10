Wismar

Noch bis zum 31. Oktober läuft das Finale der Aktion „Deutschlands beliebtesten Pflegeprofis“. In dem steht auch das Team für Innere Medizin des Wismarer Sana-Klinikums, das den Landessieger in Mecklenburg-Vorpommern geholt hat. Es tritt gegen 15 Pflegeprofis und Pflegeteams aus ganz Deutschland an. Auf der Internetseite www.deutschlands-pflegeprofis.de ist per Mausklick eine Stimmabgabe möglich.

Patienten, Angehörige, Freunde und Kollegen hatten die Pflegeprofis zuvor für ihr großes Engagement für den Wettbewerb des Verbands der Privaten Krankenversicherung vorgeschlagen. Über 750 Pflegeprofis und Pflegeteams wurden im Frühjahr deutschlandweit nominiert. Mit weit über 41 000 Stimmen sind in der ersten Abstimmungsrunde die Sieger in den sechzehn Bundesländern ermittelt worden.

Am 18. November treffen sich die Sieger aus den Bundesländern zum „Fest der Pflegeprofis“ in Berlin im TIPI am Kanzleramt. Dort erhalten die Bundessieger ihre Auszeichnung sowie 2000 Euro Preisgeld. Für die Zweitplatzierten gibt es 1000 Euro, für die Drittplatzierten 500 Euro.

Von OZ