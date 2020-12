Wismar: Klinikchef verabschiedet sich von Pflegedirektorin

Wismar

46 Jahre, drei Monate und elf Tage ist es her, dass Marion Dunkelmann ihre Ausbildung im Wismarer Krankenhaus am Dahlberg begonnen hat. Das war am 1. September 1974. Seitdem hat sie erfolgreich Karriere gemacht.

Als junge Schwester in der Chirurgie am Dahlberg wollte Marion Dunkelmann immer mehr erreichen als ihre Kolleginnen. „So war es nicht verwunderlich, dass ihr Weg relativ schnell über die Stationsleitung zur Position der Pflegedirektorin führte“, erklärt Chefarzt Dr. Detlef Thiede.

Marion Dunkelmann war dabei, wie aus dem Städtischen Krankenhaus die Damp-Klinik und 2013 das heutige Sana Hanse-Klinikum wurde. Nun ist sie in den Ruhestand verabschiedet worden. Wegen Corona war es nur ein leiser Abschied. „Aber wir klatschen symbolisch Beifall und bedanken uns für die jahrelange, erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagte Geschäftsführer Michael Jürgensen. „Wenn es auch nicht immer einfach war, es hat wirklich Spaß gemacht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.“

Von OZ