Wismar: Klönschnack zur Geschichte des Kutters „Marlen“ und der Fischer

Wismar

Im Wismarer Westhafen, in Nachbarschaft der „Libra“, wird unter einer Arbeitsplane fleißig gewerkelt. Der Förderverein Marlen e.V. restauriert dort in Kooperation mit dem Jobcenter Nordwestmecklenburg einen der letzten DDR-Seitenschleppnetzkutter. Ein Vorhaben, das die Vereinsmitglieder mit viel Enthusiasmus angehen und das inzwischen auch viele Unterstützer in Wismar und Umgebung gefunden hat, soll die „Marlen“ doch nach ihrer Fertigstellung als Traditionsschiff in der Wismarbucht unterwegs sein und vielen Gästen die Fischereitradition nahebringen.

Geschichte über Schiff und Fischer

Am Sonnabend, 14. August, besteht die Möglichkeit für alle Interessierten, den Stand der Arbeiten auf der „Marlen“ zu begutachten, wenn der Förderverein ab 14 Uhr zum „Klönschnack am Kutter“ einlädt.

Die Vereinsmitglieder erzählen Wissenswertes über die Geschichte der „Marlen“ und die Besucher erfahren Interessantes über das Leben und Arbeiten der Wismarer Fischer im 20. Jahrhundert. Die auf dem Kutter tätigen Fachleute geben Einblick in den Holzbootsbau und berichten über die Herausforderungen bei der Instandsetzung eines 70 Jahre alten Wasserfahrzeugs sowie dessen Zulassung zum Traditionsschiff. Der Verein freut sich über viele Gäste.

Von Arne Zwanzig