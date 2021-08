Wismar

Zurück zur Natur in der Köppernitz: Die Deutsche Bahn will dabei helfen, dass sich Meerforellen wieder vermehrt in dem Wismarer Bach wohl fühlen.

Das Projekt zur Renaturierung der Köppernitz ist eine Ausgleichsmaßnahme für den teilweisen Eingriff in die Natur beim Neubau der Eisenbahnbrücke und Straßenunterführung in der Poeler Straße.

Die Arbeiten am Umweltprojekt im Bereich Weidendamm werden bis Ende Oktober durchgeführt. Am 1. Juli hatten sie begonnen. Das Vorhaben kostet 180 000 Euro.

Ein Fluss für Meerforellen

„Die Köppernitz soll wieder ein Fluss für Meerforellen werden“, so Bahnsprecher Gisbert Gahler. Das Unternehmen will die Gewässerstruktur auf einem 530 Meter langen Abschnitt zwischen der Philipp-Müller-Straße und der Lübschen Straße so verbessern, dass sich die Fische sowie andere Arten von Wasserbewohnern wieder stärker ansiedeln können.

Bach fließt von Barnekow bis Wismar

Die Köppernitz im Bereich Weidendamm, die Böschung wurde ausgelichtet. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Köppernitz ist ein etwa 8,5 Kilometer langes Fließgewässer auf dem Gebiet der Gemeinde Barnekow und von Wismar. Der Bach hat seine Quelle südlich von Krönkenhagen bei Barnekow. Von dort fließt die Köppernitz in nordöstlicher Richtung durch Groß Woltersdorf und Klein Woltersdorf, unterquert die B 106 und fließt dann am Tierpark in Wismar vorbei durch das Köppernitztal. Vom Park der Solidarität geht es zum Weidendamm. Der kleine Fluss mündet an der Südspitze des Westhafens in die Ostsee.

Störsteine für Fische

Damit sich der Bach weiter zu einem Gewässer mit natürlichem Laichgeschehen beziehungsweise eigenem Fischaufkommen entwickelt, wird jetzt in Wismar ein Teilbereich aufgewertet.

Dazu, so Projektingenieurin Julia Weiland von der Deutschen Bahn, werden Sohl- und Uferbefestigungen zurückgebaut, die Gewässerform leicht verändert, Böschungen aufgeweitet und abgeflacht, kleine Inseln und Bermen (Absatz in der Böschung) geschaffen, Strömungslenker in Form von Querriegeln eingebaut und Störsteine im Bachlauf verlegt. Hinter diesen Störsteinen können sich zum Beispiel Forellen bei stärkerer Strömung ausruhen.

Bahn will Salmonidengewässer schaffen

Mit dem Umweltprojekt werden Feuchtbiotope geschaffen und das Gewässer wird für das Ansiedeln von Fischen wie der Meerforelle und Amphiben verbessert. Die Deutsche Bahn nennt als ein Ziel die Schaffung eines Salmonidengewässers. Diese gelten als die am geringsten belasteten Gewässer. Arten wie Lachse, Forellen und Äschen sind gegenüber Verunreinigungen am empfindlichsten.

Landesanglerverband begrüßt das Umweltprojekt

Damit Fische nicht durch die Baustelle schwimmen müssen, werden sie an diesem Netz abgefangen und hinter der Baustelle wieder in die Köppernitz gesetzt. Quelle: Heiko Hoffmann

Der Landesanglerverband begrüßt das Projekt. „Das ist eine gute Sache, die wir sehr begrüßen“, sagt Oliver Voigt, der sich im Verband für Umwelt- und Naturschutz engagiert. Anfang der 2000er-Jahre seien am Oberlauf der Köppernitz bei Barnekow 5000 Meerforellen-Brütlinge ausgesetzt worden. Voigt: „Die Köppernitz ist zwar ein kleines Gewässer und auch nicht sehr fischreich, aber insgesamt für die Fischpopulation wichtig.“

Die Qualität der Köppernitz schätzt Voigt als insgesamt gut ein, im Bereich der früheren Russengarnison an der Lübschen Burg sei damals Altöl ins Wasser gelaufen. Ölrückstände würde es heute noch geben. Umso mehr begrüßt der Vertreter des Landesanglerverbandes das Umwelt-Projekt.

Damit die Fische während der Bauzeit nicht zu schaden kommen, gibt es abschnittsweise ein Netz in der Köppernitz. Dort werden sie abgesammelt und hinter der Baustelle wieder in die Köppernitz gesetzt.

