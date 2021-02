Wismar

Seit November 2020 ermittelt die Wismarer Kriminalpolizei wegen diverser Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtbereich. „Durch akribische Ermittlungsarbeit sowie Hinweise aus der Bevölkerung ist es gelungen, einen 17-jährigen Wismarer als Verursacher von mindestens 20 dieser Schmierereien zu identifizieren“, berichtet Jessica Lerke.

Nach Angaben der Polizeisprecherin ist der Jugendliche nach derzeitigem Stand unter anderem verantwortlich für die Graffiti am Wismarer Rathaus, am Wassertor, am Wonnemar sowie an diversen Wohn- und Geschäftshäusern in Wismar.

Polizei: kein Kavaliersdelikt

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei „ungenehmigten Graffiti nicht um Kavaliersdelikte, sondern um Sachbeschädigungen handelt, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden können“. Die Sprayer müssen außerdem damit rechnen, für die Kosten der Beseitigung ihrer Werke aufkommen zu müssen.

Neben Gebäuden zählen auch Züge zu den Zielen der Sprayer. Im Dezember letzten Jahres sind drei Regionalbahnen an den Bahnhöfen Wismar und Hagebök beschmiert worden. In einem Fall hatte eine Streife der Bundespolizei nachts vier vermummte Personen entdeckt. Sie flüchteten und ließen zwei Beutel mit insgesamt 20 Spraydosen und einem Bolzenschneider zurück.

Firma entfernt Schmierereien

Im September 2020 wurden auch Fassaden eines Einkaufsmarktes in der Lübschen Straße und des Sanitätshauses am Schiffbauerdamm großflächig beschmiert. Der Schaden belief sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. Beim Sanitätshaus war umgehend das Unternehmen Oberflächentechnik Marin (OTM) aus Wismar mit der Beseitigung der Schmiererei beauftragt. Das gilt in solchen Fällen als Idealfall.

Zwei gelungene Beispiele

Es gibt in Wismar aber auch gelungene Beispiele für Graffiti-Werke. So sind die historischen Gebäude des Wismarer Marktplatzes seit einigen Wochen am Bahnhof zu sehen. Im Auftrag der Deutschen Bahn hat Fassadenkünstler Daniel Wrede den Ein- und Ausgangsbereich optisch verschönert.

Auch die Reithalle am Bürgerpark ist im letzten Jahr ein Beispiel für legale Graffiti-Kunst geworden. Christian Pursch und Thanh Nguyen haben die Fassade mit Schwedenkopf, Wassertor, Möwen und Poeler Kogge aufgewertet. Ziel des Gemeinschaftsprojektes von Stadt, Polizei und Künstlern war es, zu zeigen, dass man Graffiti-Kunst auch legal machen kann.

Fragen in der Bürgerschaft

Auf der Sitzung der Bürgerschaft am Donnerstag, 25. Februar, zielen Fragen von Grünen, Für Wismar und Piraten auf die Möglichkeit von Graffiti-Stellwänden aus Holz oder Beton bei der neuen Skateranlage am Kagenmarkt. In diesem Jahr will die Stadt das Vorhaben umsetzen.

Konsens gibt es offenbar, „dass Graffiti gut in das Umfeld der Skateranlage passt“. Die Verwaltung habe aber den Hinweis gegeben, dass das Projekt fördertechnisch schon zu weit fortgeschritten sei, um Stellwände direkt in die Baumaßnahmen zu integrieren. Nun soll ausgelotet werden, ob doch noch Geld lockergemacht werden kann. Die Sitzung der Bürgerschaft beginnt am 25. Februar um 16 Uhr in der Sporthalle der Rudolf-Tarnow-Grundschule.

Von Heiko Hoffmann