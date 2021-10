Wismar

Der Fahrer eines Autos mit Düsseldorfer Kennzeichen kommt aus der Bäckerei in der Fußgängerzone. Lieferfahrzeuge fahren durch die Krämerstraße. An der Karstadt-Kreuzung steuert ein Mietwagen in Richtung Hotel. Alles gegen 11 Uhr am verregneten Dienstag.

Geht es nach der Mehrheit der Bürgerschaft, soll das ein Ende haben. Der Bürgermeister soll prüfen, „wie die bestehenden Regelungen zur Befahrung der Fußgängerzone mit Pkw und Lieferfahrzeugen kontrolliert und umgesetzt werden können“, lautet der Antrag der Linksfraktion. 23 Ja-Stimmen sind eine klare Unterstützung. Acht Abgeordnete stimmten auf der letzten Sitzung der Bürgerschaft dagegen, fünf enthielten sich.

Regeln zur Fußgängerzone

Eigentlich ist die Sache klar. Lieferverkehr ist in der Fußgängerzone – Lübsche Straße, Krämerstraße, Hinter dem Rathaus, Altwismarstraße und Hegede – von 6 bis 10 und von 18 bis 22 Uhr erlaubt. Darauf weisen Schilder hin. Normaler Autoverkehr ist verboten.

„Jeder wird feststellen: Die Schilder werden nicht eingehalten. Die Kontrolle fehlt.“ Horst Krumpen, Fraktionschef Die Linke Quelle: privat

Linksfraktionschef Horst Krumpen sagt zu den Lieferzeiten: „Jeder, der sich außerhalb dieser Zeiten schon mal in der Fußgängerzone bewegt hat, wird feststellen, die Schilder werden nicht eingehalten.“ Der Antrag ziele daher auf das Einhalten der Regeln. Als Beispiel nennt Krumpen die Stadt Güstrow, wo mit elektrischen Pollern am Eingang der Fußgängerzone hantiert werde.

Bürgermeister und Senator sprechen von Schnellschuss

Die Verwaltungsspitze um Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) und Bausenator Michael Berkhahn (CDU) ist wenig begeistert von dem Prüfauftrag. Sie reden zum jetzigen Zeitpunkt von einem Schnellschuss. Beide favorisieren eine Lösung innerhalb des Verkehrsentwicklungskonzeptes, weil dann die Belange aller, zum Beispiel auch der Einzelhändler und Anwohner, berücksichtigt werden.

„Wir haben Vorschriften. Aber was nützt es, wenn sie nicht eingehalten werden?“ Sibylle Runge, SPD-Fraktion Quelle: Haike Werfel

Doch selbst die SPD-Fraktion ist in diesem Punkt anderer Meinung. Sibylle Runge: „Ich teile die Sorge: Es sind zu viele Autos in der Stadt. Wir haben Vorschriften. Aber was nützt es, wenn sie nicht eingehalten werden.“ Die Stadt sage, sie sei nicht für den fließenden Verkehr zuständig, die Polizei sage, sie hätte keine Leute. Runge: „Deswegen müssen wir uns selbst helfen. Warum muss man immer warten auf ein riesengroßes Konzept. Das dauert noch drei Jahre, bis wir es haben. Und bis wir es umgesetzt haben, dauert es noch drei Jahre.“

Darum sollte eine Polleranlage geprüft werden. Diese Ansicht teilt auch Pirat Bernhard Schubach. Dagegen weist Toni Brüggert für die CDU auf den Verkehrsentwicklungsplan hin, der die Interessen aller Seiten prüfen soll.

Beyer: Kontrolldichte der Polizei nicht ausreichend

Mit dem Anliegen des Antrages hat der Bürgermeister kein Problem. Auch er findet die Situation in der Fußgängerzone unbefriedigend. Das gelte für den Rad- und Lieferverkehr, für Pkw, die dort nichts zu suchen haben, und die Kontrolldichte, die von der Polizei ausgehen müsste, aber „absolut nicht ausreichend ist“, so Beyer.

Problematisch sieht er eine kurzfristige Polleranlage auch deshalb, weil zum Beispiel die Lieferdienste heutzutage von früh bis spät unterwegs sind. Das einfach zu unterbinden, könne schwierig sein. Beyer: „Ich weiß nicht, welche Nebenwirkungen wir damit erzeugen.“

Berkhahn: Zehn bis 15 Poller erforderlich

Nach Angaben von Michael Berkhahn soll der Planer für den integrierten Verkehrsentwicklungsplan im nächsten Frühjahr vorgeschlagen werden. In dessen Arbeit würden dann auch Lösungsvorschläge für die Fußgängerzone reinfallen. Sollte es zu Pollern kommen, rechnet der Senator mit 10 bis 15 Stück, einer Investition von 30 000 bis 50 000 Euro und einem Verfahren von zwei Jahren.

Nach langer Diskussion kritisierte Linksfraktionschef Krumpen die Verwaltung: „Es kann doch nicht die Antwort der Stadt sein, dass wir sagen, wir haben bestehende Regelungen, wir wissen, dass sie nicht eingehalten werden.“ Der wenig amüsierte Bausenator Berkhahn verwies seinerseits auf zwei Möglichkeiten: „Entweder wird die Polizei endlich ihre Aufgabe wahrnehmen oder wir sperren ab.“ Das könne aber noch dauern.

Während die Polizei den fließen Verkehr kontrolliert, ist das Ordnungsamt für den ruhenden Verkehr zuständig.

Von Heiko Hoffmann