Wismar

Die Maskenpflicht – die gilt nicht nur in öffentlichen Gebäuden, sondern auch in Bus und Bahn. Für Montag wurden deutschlandweit Kontroll-Teams der Ordnungsämter angekündigt, die überprüfen sollten, ob die Fahrgäste den Mund-Nasen-Schutz richtig tragen.

Zumindest im Stadtverkehr der Hansestadt Wismar sei es nicht zu groben Verstößen gegen die Auflagen gekommen. Allerdings waren auch „nur“ zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs.

Anzeige

Das bestätigt Rathaussprecher Marco Trunk auf OZ-Anfrage. Die beiden Mitarbeiter hätten vor allem im Berufsverkehr in den Morgenstunden kontrolliert. Sie waren von etwa 7 Uhr bis nach 9 Uhr im Einsatz, gegen 10 Uhr wieder in der Verwaltung. „Kontrolliert wurden die stärker frequentierten Linien“, berichtet Trunk.

Dazu gehören die Linien 1 und 2 mit Zielen in Wendorf, am Friedenshof oder Dahlberg. Auch die Passagiere der Linien 4 und 5 wurden unter die Lupe genommen. Sie steigen an Stationen rund um die Altstadt oder ebenfalls in Wendorf ein und aus.

„Ich trage immer Maske und natürlich auch im Bus. Ich besuche regelmäßig meine Schwester im Pflegeheim, da bin ich entsprechend vorsichtig." Monika Dorroch (79) aus Dorf Mecklenburg. Quelle: Nicole Hollatz

„Ich trage immer Maske und natürlich auch im Bus“

Monika Dorroch fährt regelmäßig mit dem Bus. Bei ihr saß die Schutzmaske tadellos. „Ich trage immer Maske und natürlich auch im Bus. Ich besuche regelmäßig meine Schwester im Pflegeheim, da bin ich entsprechend vorsichtig“, berichtet die 79-Jährige aus Dorf Mecklenburg. Wie sie hielten es in Wismar die meisten Fahrgäste.

„Die Maskenpflicht wurde in den Bussen gut eingehalten. Nur ein paar Fahrgäste mussten angesprochen werden.“ Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar. Quelle: Werfel Haike

Das Fazit aus der Stadtverwaltung ist nach der Kontrollaktion löblich: „Die Maskenpflicht wurde in den Bussen gut eingehalten. Nur ein paar Fahrgäste mussten angesprochen werden“, sagt Marco Trunk. Bei ihnen habe der Mund-Nasen-Schutz nicht richtig gesessen. Da sei die Maske auch mal unter die Nase gerutscht. „Es mussten lediglich ein paar Hinweise gegeben werden“, so Trunk weiter. Ordnungswidrigkeitsverfahren seien nicht ausgelöst worden.

Angekündigt wurde vom landkreiseigenen Busunternehmen Nahbus auch, dass nicht nur die Mitarbeiter der Ordnungsämter kontrollieren würden, sondern auch die Polizei. Die kam aber – zumindest in Nordwestmecklenburg – nicht zum Einsatz. „Wir hätten die Ordnungsämter nur bei Bedarf unterstützt, haben aber keine Rückmeldung bekommen“, berichtet Jessica Lerke, Sprecherin der Polizeiinspektion Wismar.

Lesen Sie auch

Bußgeld bis 150 Euro bei Verstößen möglich

Wer in Mecklenburg-Vorpommern in Bussen, Bahnen oder Bahnhöfen und an Bahnsteigen oder Haltestellen Mund und Nase nicht bedeckt hat, muss mit 50 bis 150 Euro Bußgeld rechnen. Zur Kontrolle der Maskenpflicht hat auch die Deutsche Bahn die Mitarbeiterzahl erhöht. Dort kontrolliert aber ebenso die Bundespolizei. „In unserem Zuständigkeitsbereich sind die Menschen sehr einsichtig und diszipliniert“, sagt Frank Schmoll, Sprecher der Bundespolizei in Rostock.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Der Aktionstag sollte laut Nahbus-Sprecherin Silke Fischer vor allem auch dafür da sein, um die Fahrgäste für das Tragen der Maske und den korrekten Sitz derselben zu sensibilisieren. „Fahrgäste, die von der Maskenpflicht befreit sind, müssen einen entsprechenden ärztlichen Nachweis vorlegen können“, heißt es allerdings ergänzend.

Und: „Da in Bussen der empfohlene Mindestabstand in der Regel nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich, um so die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und sich und andere zu schützen.“

Von Michaela Krohn