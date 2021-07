Am Sonntag kommen Musikfreunde auf ihre Kosten – beim Kulturpicknick am Klanghaus Ilow und A-cappella-Gesang in der Wismarer Nikolaikirche. Wer es sportlich mag, schwingt sich aufs Rad zu einer 70-Kilometer-Tour. Wir haben Ihnen Freizeittipps für die Region Wismar am Wochenende zusammengestellt.