Wismar

Das bevorstehende Wochenende dürfte das mit den meisten Veranstaltungen in diesem Sommer sein. Wer noch nichts vorhat, bekommt hier ein paar Tipps.

Zu einer Nachtwanderung in den Pfifferlingstannen wird am Freitag, 27. August, eingeladen. Treffpunkte sind um 18.30 Uhr am Wismarer Parkhaus am Alten Hafen und gegen 20 Uhr an der Angelstelle am Karpfenteich bei Voigsdorf unweit von Parchim. Ausgerüstet mit Leuchtmitteln und Stirnlampen geht es in den Wald. Auch ein Imbiss ist geplant. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen 2,50 Euro.

Sängerin im Klanghaus Ilow

Am Sonnabend, 28. August, ist die Künstlerin Mckinley Black zu Gast im Klanghaus Ilow. Ab 19.30 Uhr besingt sie mit ihren Liedern die Höhen und Tiefen des Lebens. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten sind nur telefonisch unter 038 41 / 38 59 27 oder unter 0176 / 83 123 459 sowie per Mail an info@kulturwirkstatt-ilow.de erhältlich und können an der Abendkasse abgeholt werden. Snacks und Getränke gibt es an der Bar.

Honigmarkt in Wismars Altstadt

Am Sonnabend, 28. August, eröffnet Landwirtschaftsminister Till Backhaus vor der Wismarer Nikolaikirche den 4. Norddeutschen Honigmarkt. Von 10 bis 18 Uhr erwartet die Besucher Allerlei rund um den Honig. Imker aus dem Landkreis und von außerhalb bieten ihre Honige und verschiedene Produkte, die aus Honig, Wachs und Propolis hergestellt sind.

Tango-Melodien in der Kirche

Das Duo Sing Your Soul gibt ein Sommerkonzert in der Heilig-Geist-Kirche in Wismar am Sonnabend, 28. August. Um 17 Uhr beginnt das Programm „Tango meets Klezmer“. Eine Anmeldung ist möglich unter der Telefonnummer 0157 / 55 770 175 oder per E-Mail (Akkordeon-Salzmann@gmx.de). Der Eintritt ist kostenlos, eine angemessene Spende wird erwartet.

Künstlermarkt in Madsow

Zum zweiten Mal findet der Künstlermarkt „Mamerow und Freunde“ in Madsow statt. Am Samstag und Sonntag präsentieren Künstler ihre Werke in einem Garten (Madsow 1): Malerei, Steinbildhauerei, Holzkunst, Schmuck, Keramik, Filz, Naturkosmetik, Textilien und Webkunst. Dazu gibt es Kuchen und Herzhaftes. Kinder können sich mit riesigen Seifenblasen die Zeit vertreiben. Geöffnet ist am 28. August von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Konzert im Skulpturengarten

Am Samstag findet um 13 Uhr im Skulpturengarten Kunsthaus Stove ein kleines Tangokonzert statt. Es spielt das Berliner Trio Muzet Royal mit den Musikerinnen Ulrike Dinter (Violine), Sirid Heuts (Akkordeon), Angela Brunton-Trüg (Kontrabass). Das Konzert dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich (telefonisch unter der Nummer 0160 / 98 36 81 67 oder per E-Mail an post@kunsthaus-stove.de).

Traktor-Pulling auf Poel

XXL-Traktoren mit bis zu 18 Tonnen Gewicht und bis zu 1600 PS rollen am Sonnabend und Sonntag auf der Insel Poel. Bei dem Wettkampf muss ein Bremswagen von einem Traktor möglichst weit auf einer 80 Meter langen Strecke gezogen werden. Gewinner ist, wer die Strecke mit dem größten Widerstand bewältigt. Die Trecker werden dazu in verschiedene Klassen eingeteilt. Auf dem früheren Armeegelände in Neuhof bei Timmendorf starten Oldtimer, normale, getunte und Monster-Traktoren russischer Bauart. Das erste Ziehen beginnt am Sonnabend um 13 Uhr, am Sonntag um 9 Uhr. Der Eintritt kostet für einen Tag 5 Euro, für beide Tage 8 Euro.

Mühlenfest in Stove

Ein Mühlenfest wird am Sonntag in Stove gefeiert von 10 bis 18 Uhr. Die Besucher erwarten ein kleiner Kunsthandwerkermarkt, Ponyreiten, Traktorfahrten und eine Hüpfburg. Müller arbeiten in der Holländermühle, Bäcker am Lehmbackofen. Münzen werden geprägt, Schafswolle wird gefilzt, Seife hergestellt. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Schwimmen in der Wismarbucht

Am Sonntag steigt das 27. Wismarbucht-Schwimmen von Hinter Wangern auf der Insel Poel nach Hohen Wieschendorf. Anmeldungen sind vor Ort noch möglich. Die Sportler starten in mehreren Reihen hintereinander. Wer nicht 3,5 Kilometer zurücklegen möchte und kann, für den gibt es eine 1000 Meter lange Schnupperstrecke um den Anleger in Hohen Wieschendorf herum. Um 9.45 Uhr ist Eröffnung in Hohen Wieschendorf. Um 11 Uhr fällt dort der Startschuss für die Rund-Anleger-Tour. Eine halbe Stunde später gehen dann die Frauen und Männer für das Wismarbucht-Schwimmen in die Ostsee. Die Sieger werden gegen 14 Uhr geehrt.

Von Kerstin Schröder