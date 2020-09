Wismar

Im Mai blickten Ulrike Zielenkiewitz und Christian Thadewald-Friedrich vom Verein „Musik in der Kirche“ noch vorsichtig optimistisch in die Saison. Nun sind fast alle Mittwochs-Konzerte in St. Nikolai gelaufen, immer abwechselnd organisierten die Kantorei mit meist Orgelmusik und der Verein mit Klassik und mehr ein Mittwochskonzert.

Sehr guter Vorverkauf

Auch Ulrike Zielenkiewitz als Vorsitzende vom Verein „Musik in der Kirche“ beschreibt die Saison als besser als erwartet. „Der Vorverkauf lief sehr gut, aber ich kann noch nicht sagen, wie sich das finanziell für den Verein auswirken wird. Es kann sein, dass wir mit einem Minus raus gehen.“

Anzeige

Der Grund ist, das weit weniger Menschen zu den Konzerten kommen durften, auch wenn die Nachfrage größer war. Den geringeren Einnahmen durch Eintrittskarten stehen gleich gebliebene Ausgaben gegenüber – natürlich bekommen die Musikerinnen und Musiker ihre faire Gage.

Weitere OZ+ Artikel

Abgerechnet wird zum Schluss

Ulrike Zielenkiewitz: „Abgerechnet wird zum Schluss.“ Ein Konzert des Vereins steht noch bevor, dafür gibt es auch noch Karten. Am 16.09. können Gäste die Gruppe „opus5consort“ und ihre „früh­barocke Tanzmusik mit Werken von Falconieri, Ortiz, Pandolfi, Matal­bano und Selma y Salaverde“ ­mit den Instrumenten Violine, Viola, Zink, Dulcian und Orgel erleben. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10.

„Wir haben ja gesagt, wir machen, was möglich und erlaubt ist“, erzählt Ulrike Zielenkiewitz. Oftmals haben auch die Gäste gemerkt, wie sehr die Situation die Musikerinnen und Musiker berührt. „Für viele war das in Wismar das erste Konzert nach dem Lockdown, selbst im August noch. Und das ist der Broterwerb der Menschen!“ Manch ein Ensemble kam von weiter her zum Wismarer Konzert.

Lesen Sie auch: Premiere für Stralsunder Orgeltage – Das erwartet die Besucher

Alles anders

Die Atmosphäre war anders als die Jahre davor, beschreibt sie weiter. Die Gäste mussten auf Dinge wie die Pause mit Rotwein und Klönschnack verzichten, dafür eben nicht auf den Musikgenuss jeden Mittwoch. Der organisatorische Aufwand für die ehrenamtlich Engagierten war größer als sonst. Wein gab es nur am vergangenen Mittwoch. Die Frauen vom Wismarer Zonta-Club schenkten für den guten Zweck aus.

Freie Reihen in den Kirchenbänken, viel Abstand, Mund-Nasen-Schutz, das Eintragen der Kontaktdaten in die Meldezettel als Anwesenheitsliste – Diskussionen am Einlass gab es nicht. Aber: „Man hat die Zurückhaltung der Menschen erlebt“, so Ulrike Zielenkiewitz.

Hunger nach Kultur

„Für uns lief die Reihe viel besser als erwartet“, fasst Kantor Christian Thadewald-Friedrich den Konzertsommer aus Sicht der Kantorei mit ihren sechs Konzerten zusammen. „Wir hatten im Durchschnitt mehr Besucher als sonst. Man merkt, dass die Menschen richtig ausgehungert sind nach Kultur und Konzerten.“

370 Gäste kamen in der Summe zu den Konzerten der Kantorei. Andrea Vogler-Lehmann, Mitarbeiterin der Kantorei, erzählt vom direkten Kontakt mit Musikern wie Ekkehard Sydow aus Hildesheim. „Viele Musiker haben nicht mehr damit gerechnet, dass die Konzerte stattfinden können. Bei Herrn Sydow wurden seine vier Konzerte auf Rügen abgesagt!“ Um so schöner war das in Wismar.

Orgelkonzert auch zum Sehen

Kantor Christian Thadewald-Friedrich lud am Mittwoch zum traditionellen letzten Orgelkonzert im Rahmen der Reihe. Und bot den mehr als 100 Gästen einen besonderen Genuss. „Sonst sind Orgelkonzerte immer reine Hörkonzerte“, erzählt er. Als Organist sitzt er oben auf der Orgelempore, die Gäste können ihn nicht sehen.

Dank technischer Unterstützung aus dem Wismarer Theater und von Christopher Schäfer wurde nun das Bild des Orgelspiels live per Beamer auf eine Leinwand übertragen, so dass die Gäste ihm auf die Finger gucken konnten.

Registranten mit Timing

Die Gäste staunten, wie viel sonst „unsichtbar“ an so einer großen Orgel wie der Wismarer Mende-Orgel in St. Nikolai gemacht werden muss, damit die Königin der Instrumente ihre Klangvielfalt entfalten kann.

Christian Thadewald-Friedrich hatte zwei „Registranten“ an seiner Seite. Rene Kölpin und Mathis Marks waren für das Umblättern der Noten und für das sekundengenaue Ziehen der verschiedenen Register zuständig, so dass den Gästen wenn dann nur der schnelle Wechsel des Klangbildes auffiel, nicht die „Spielpause“ beim Registerwechsel.

Sonderkonzert mit Sopran und Orgel am 20. September Ursprünglich war für den Konzerttag die Aufführung des Requiems von Verdi mit vielen Sängerinnen und Sängern geplant. Dieses Vorhaben musste leider aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Gäste können sich nun auf die musikalische Symbiose von menschlicher Stimme und Orgel freuen. Das Konzert steht unter dem Motto „Ich will den Herrn loben allezeit“. Zu Gehör kommen Werke von Purcell, Johann Sebastian Bach, Mozart, Mendelssohn Bartholdy und anderen. Als Solosopranistin singt Felizia Frenzel aus Rostock, sie wird an der Orgel von Christian Thadewald-Friedrich begleitet. Karten für 15 Euro, ermäßigt 10, gibt es in der Wismarer Buchhandlung Peplau in der Krämerstraße oder an der Abendkasse. Das Konzert am 20. September beginnt um 17 Uhr.

Von Nicole Hollatz