Wismar

Es scheint fast so, als hätte die Polizei nur den Standort gewechselt: Seit dem Bekanntwerden von drei Corona-Fällen in der Gemeinschaftsunterkunft Haffburg in Wismar – zwei Bewohner und eine im Sicherheitsdienst beschäftigte Person sind am Dienstag positiv getestet worden –, sind etwa 250 Bewohner in Quarantäne. Damit niemand die Unterkunft verlässt, postieren sich seit Mittwochvormittag Polizeibeamte vor dem Gebäude und kontrollieren vor Ort.

Solch ein Bild gibt es seit dem Wochenende auch an den beiden Studentenwohnheimen in der Friedrich-Wolf-Straße 23 und 25 in Wismar. Dort waren am vergangenen Freitag positive Testergebnisse bei zwei Bewohnern vermeldet worden. Da deren Kontakte vielfältig waren, mussten alle dort untergebrachten Studenten der Hochschule Wismar in Quarantäne. Am Dienstag wurden vor Ort umfangreiche Tests durchgeführt.

Wie geht das Corona-Infektionsgeschehen in Wismar weiter? Zumindest in den Studentenwohnheimen gibt es ein erstes, verhaltenes Aufatmen. Mittwochvormittag teilte der Landkreis mit: Die Anzahl der positiven Fälle bleibt im einstelligen Bereich, bisher sind es insgesamt sechs (die ersten beiden Fälle inbegriffen). 167 Studenten sind im Wohnheim getestet worden, 160 negative Ergebnisse liegen vor. Bei zwei Studenten müssen Nachtestungen vorgenommen werden, da unklare Ergebnisse vorliegen. Derzeit kann noch nicht von einer Lockerung der Quarantäne-Verfügung ausgegangen werden. Die Fallverteilung im Gebäude muss zunächst näher untersucht werden, teilt der Landkreis mit.

Am Donnerstag wird es eine ebenso groß angelegte Testaktion in der Gemeinschaftsunterkunft Haffburg in Wismar gegeben. Insgesamt sollen 273 von 351 gemeldeten Bewohnern getestet werden. Sobald die Ergebnisse vorliegen, entschiedet der Landkreis, ob die Kontaktkette genauer eingegrenzt werden kann, um so nicht die ganze Einrichtung die vollen 14 Tage unter Quarantäne stellen zu müssen.

Quarantäne in mehreren Kitas und Schulen

Seit dem 1. März gibt es Quarantänemaßnahmen in acht Kindertagesstätten im Landkreis: die Kitas „Schlossspatzen“ in Klütz, „De Lütten Plappersnuten“ in Proseken, „Am Lustgarten“ (Hortgruppen der Ploggenseeschule) sowie „Die jungen Weltentdecker“ (Kindergartengruppe 1 und 2) in Grevesmühlen, „Haus des Kindes“ in Schönberg (Katzengruppe), „Mäckelborger Kinnergorden“ in Dorf Mecklenburg sowie „Stadtspatzen“ und „Zwergenland“ in Wismar. Hinzu kommen fünf Grundschulen: die Regionalen Schulen mit Grundschule in Proseken (Schüler sowie Lehrkräfte der Klassen 3a/b, 4a/b, 5a/b sowie 6b), Lützow (Schüler und Lehrkräfte der Klasse 2b) und Schönberg (Schüler und Lehrkräfte der Klasse 6b) sowie die Grundschule Gadebusch (Schüler und Lehrkräfte der Klasse 2b) und Lübow (alle Schüler und Lehrkräfte der Klasse 4).

Neben Kindern und Erziehern befinden sich zahlreiche weitere Personen in Quarantäne – im Landkreis sind es mit Stand Mittwochnachmittag 16 Uhr insgesamt 1508. Das Gesundheitsamt des Landkreises vermeldet zeitgleich 27 neue Corona-Fälle am Mittwoch. Aktuell infiziert sind damit 264 Personen. Die Inzidenz sinkt laut Landesgesundheitsamt minimal auf 102,3. Damit ist sie nach wie vor mit Abstand die höchste in Mecklenburg-Vorpommern. Nähert sie sich bald der 150er-Marke? Das befürchtet mittlerweile auch Landrätin Kerstin Weiss. Deshalb werden ab Freitag Schnellteststationen errichtet.

Die Stationen Ab Freitag sind im Landkreis drei Schnellteststationen errichtet: in Wismar an der Markthalle am Alten Hafen, in Grevesmühlen am Rot-Kreuz-Speicher und in Gadebusch auf dem Marktplatz. Getestet wird an allen drei Standorten am Freitag, 12. März, von 16 bis 20 Uhr, am Samstag, 13. März, von 9 bis 13 Uhr und danach montags bis freitags jeweils von 15 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.

Markthalle wird zum Testzentrum

Der Bund hatte beschlossen, dass jeder Bürger das Recht auf einen kostenlosen Test pro Woche hat. Allerdings habe er vergessen, so die Einschätzung der Landrätin, die entsprechenden Strukturen dafür zu schaffen. Um die Zeit zu überbrücken und angesichts der steigenden Infektionszahlen reagierte der Landkreis nun und bestellte 10 000 Tests, um die an zentraler Stelle, wie eben an der Markthalle in Wismar, kostenlos durchzuführen.

Der Plan: Zunächst könne jeder dort ohne Termin vorbeikommen, weil die entsprechende Logistik zur Terminvergabe noch fehle. Mittelfristig soll es möglich sein, Termine zu vereinbaren und das Testergebnis online abzurufen. Abschließend geklärt ist noch nicht, wer die Schnelltests durchführt – die Hoffnung liegt auf Wohlfahrtsverbänden – und wie der zu erwartende Andrang abgesichert wird. „Es wird wahrscheinlich zu langen Wartezeiten kommen. An den ersten Tagen wird auch noch keine Meldung des Ergebnisses über digitale Wege möglich sein, so dass man vor Ort auf sein Ergebnis warten muss“, erklärt Kreissprecher Christoph Wohlleben. Daher betont er, dass im Umfeld der Teststationen Maskenpflicht und Mindestabstände einzuhalten sind.

Von Jana Franke