Wismar

Während des Corona-Lockdowns durfte Schwimmunterricht nicht durchgeführt werden. Das hat dazu geführt, dass viele Grundschüler über keine oder nur eingeschränkte Schwimmfertigkeiten verfügen. Aus diesem Grund wird das im Jahr 2020 in Mecklenburg-Vorpommern begonnene Programm „MV kann schwimmen“ fortgesetzt.

Das Programm hat zum Ziel, Kindern im Grundschulalter bis zu den Herbstferien die Möglichkeit zu geben, an einer Schwimmausbildung teilzunehmen und damit den Anteil sicher schwimmender Kinder zu erhöhen. Es richtet sich vor allem an Dritt- und Viertklässler, die keine Schwimmunterricht hatten. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt dafür die finanziellen Mittel zur Verfügung. Die Kinder erhalten hierzu eine Bescheinigung der Schule (Elternbrief), der vorzulegen ist.

Anmeldungen sind nötig

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Wismar bietet dafür mehrere Schwimmkurse mit ihren ehrenamtlichen Übungsleitern in der ersten und zweiten Ferienwoche an. Ab sofort können Eltern ihre Kinder in der Geschäftsstelle der DLRG Bezirk Wismar e. V. anmelden unter der Telefonnummer 03841 / 703143 oder per E-Mail (dlrg-wismar@t-online.de).

Von OZ