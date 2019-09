Wismar: Kran-Gigant hat wieder ein Stück dazu bekommen

Wismar

Der neue Mega-Kran der Wismarer Werft hat wieder ein großes Stück dazubekommen: In 66 Metern Höhe ist am Montag ein 16 Meter hohes und 50 Tonnen schweres Gerüst montiert worden. Eine Stunde lang hat das Hochheben gedauert, danach ist das Gerüst mit vier Bolzen am Maschinenhaus befestigt worden. Mitte nächste Woche soll dann das letztes Stück aufgesetzt werden: das 50 Meter hohe Lenkersystem. Das Gerüst überträgt später die Kräfte auf das Lenkersystem. Am Ende wird der neue Kran-Gigant fast 125 Meter hoch sein – so hoch wie kein anderes Gebäude in Wismar.

Wie bislang alle Teile ist auch das Gerüst mithilfe eines Raupenkrans hochgehoben worden. Wenn der Montagekran das letzte Stück auf den neuen Werft-Giganten setzt, wird er selbst noch ein Stückchen höher sein – rund 130 Meter hoch. Damit der für das 8-Millionen-Projekt einen sicheren Stand hat, ist extra der Untergrund befestigt worden – unter anderem mit 33 Meter langen Pfählen und einer Spezialmatte.

Mehr Infos:

Von Kerstin Schröder