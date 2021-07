Wismar

Seit 2019 hat er das Bild am Wismarer Marktplatz mitgeprägt: der Kran, mit dem die Sanierung der Brandhäuser umgesetzt wurde. Nun kommt er weg: Seit den frühen Morgenstunden am Dienstag wird die riesige Hebemaschine abgebaut. Die Mecklenburger Straße ist dafür teilweise gesperrt worden – Autofahrer kommen derzeit nicht von der Mecklenburger Straße zum Marktplatz.

Im Februar 2020 war der Kran vom Marktplatz in die Mecklenburger Straße umgesetzt worden. Zuvor stand er wegen Abbrucharbeiten und der Entkernung in den den Brandhäusern an der Ecke Am Markt/Mecklenburger Straße 1. Dort wurde unter anderem im März 2019 ein Notdach aufgesetzt, um die stark geschädigten Gebäude vor Wind und Wetter zu schützen.

Die beiden denkmalgeschützten Häuser waren bei einem verheerenden Feuer am 28. April 2018 nahezu komplett zerstört worden. Drei Tage lang schlugen Flammen aus den Gebäuden. Der Schaden betrug mehrere Millionen Euro. Das Eckhaus war unbewohnt, es sollte saniert werden. Der Baubeginn stand kurz bevor, die Genehmigung war bereits erteilt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus – der Täter ist noch nicht gefunden. Er oder sie soll Plastikplanen im Flur des Gebäudes angezündet haben – im Erdgeschoss des Imbisses. Wegen des Brandes musste auch das angrenzende alte Werners Eiscafé abgerissen werden.

Der Kran-Standort musste dann Anfang 2020 gewechselt werden, weil er für die folgenden Arbeiten ungünstig war. Die Hebemaschine stand zu weit weg, um ins Gebäude Am Markt 18 zu gelangen. Dort wurden dann neue Deckenbalken und Dachbinder eingebaut. Im Juni 2021 ist dann das Notdach abgenommen worden.

Von ks