Wismar

Der Glühwein- und Waffelduft lockt zum Tisch in der Altwismarstraße 10, gleich gegenüber vom Edeka-Supermarkt. Dort, unter dem historischen Verkaufsgewölbe, stehen Monika Mohr und Nancy Schernell mit Glühwein, Kaffee, Kuchen und kleinen Mittagsangeboten zwischen Suppe, Soljanka und Currywurst.

Wenigstens die Miete ...

Alles „to go“, zum Mitnehmen. Gastronomin Monika Mohr hat am vergangenen Mittwoch mit dem Außer-Haus-Verkauf angefangen. „Mit Glück bekommen wir so die Miete zusammen, aber dann kommt ja noch die Krankenkasse ...“, rechnet sie.

Anzeige

Zur Galerie Immer mehr Gastronomen lassen sich für den November im Lockdown was einfallen. Sie bieten Außer-Haus-Verkauf und hoffen so, die Mieten zusammenzubekommen.

Zwei Kolleginnen musste sie schon entlassen. „Wir versuchen alles, was man so außer Haus verkaufen kann, anzubieten“, erzählt sie. Die frischen Waffeln sind genau wie der Kuchen der Renner, die Mittagsangebote werden immer mehr angenommen. Die Pfeffernüsse nach Omas Rezept sind der Geheimtipp. „Wer die kennt, kauft die auch!“, lacht die bekannte Wismarerin.

Bis zur Rente

Eigentlich wollte sie ihre letzten Tage im Café und mit ihren vielen Stammgästen noch genießen. Das geht nun nicht. „Im Dezember setze ich mich zu Ruhe, meine Nachfolgerin wird es jetzt nicht einfach haben“, erzählt sie.

Die letzten Jahre hat Monika Mohr immer 10, 12 Stunden im Café gearbeitet, nun arbeitet sie die Nachfolgerin ein und ist froh, dass das Café weiter existieren wird. Den Außer-Haus-Verkauf in der Altwismarstraße gibt es jeweils montags bis samstags von 11.30 bis 15 Uhr.

Kuchen und Torten aus dem Schaufenster

Anke Hoffmann vom „Café Sisters“ in der Dankwartstraße hat tagelang mit ihrer Stimme und netten Worten die Menschen an ihr Schaufenster gelockt. Der Kuchenverkauf direkt auf die Straße lief gut, bis zum Wasserschaden im Café vor wenigen Tagen.

„Mit Glück habe ich ein Fünftel des normalen Umsatzes“, war sie optimistisch für den Schaufensterverkauf. Die Angestellte ist in Kurzarbeit, für die Miete reicht der Umsatz im Zweifelsfalle nicht. Und dabei lief der erste Sommer für das neue Café erfolgsversprechend an.

Mitten in Corona eröffnet

Mit ganz viel Mut und Optimismus hatte Anke Hoffmann ihr Café am 1. April, mitten im ersten „Lockdown“, eröffnet. Ohne Party und Werbung, dafür genauso mit dem Kuchenverkauf aus dem Fenster. Birnen-Schokotorte, Kirsch-Quark-Torte, Mohnkuchen, Orangenbrownies – jede Woche gibt es andere Leckereien. Manches davon aus DDR-Zeiten und Omas Backbuch.

„Der Anfang war schwer“, erzählt sie vom Verkauf aus dem Fenster. Dann durfte sie normal das Café öffnen, Touristen wie Einheimische kamen zögerlich. „Mit dem Tourismus ging es auch bei uns richtig los!“, erzählt sie dankbar. Bitte Mitte Oktober lief es. „Dann war zu merken, dass die Leute wieder zurückhaltender wurden.“

Traum vom eigenen Café

Anke Hoffmann hat sich den lang geträumten und immer wieder verschobenen Wunsch vom eigenen Café erfüllt, trotz der widrigen Umstände. Vorher hat sie auf einem Wismarer Fischkutter und im Büro gearbeitet.

Aber das mit dem selbst gebackenen Kuchen und den kunstvollen Torten ist ihr Ding, dazu der Umgang mit den Menschen, wenn sie denn wieder darf. Mit der Werbung in sozialen Medien wie Facebook und Instagram kommen immer mehr und bestellen sich ihre Motivtorte.

Lesen Sie auch: Tourismus in MV: Hoteliers hoffen auf den Dezember

Zeit zum Marmelade kochen

„Ich habe endlich Zeit für solche Dinge“, erzählt Sandra Kriegsmann vom Café Eigensinn am Ziegenmarkt und nimmt die Zwangsschließung als Chance, in der Küche zu werkeln. Da riecht es verführerisch nach frisch gebackenen Keksen.

Ungewöhnliche Liköre wie Buchenblattlikör hat sie in ihrer „Hexenküche“ angesetzt, dazu 400 Gläser mit Gelee oder Marmelade zubereitet. „Die schwarzen Walnüsse sind eine echte Delikatesse“, erzählt sie vom aufwändigen, aber lohnenswerten Prozess, die eigentlich unreifen Nüsse lecker und bekömmlich zu machen.

Viele Restaurants mit Liefer- oder Abholdienst Auch viele Restaurants in Wismar bieten einen Liefer- beziehungsweise Abholdienst. Das Angebot ist vielfältig, die Liste nicht vollständig. Pizza, Pasta und Co. gibt es bei „Il Casale“ (Lieferung im Stadtgebiet Wismar, Mindestbestellwert 15 Euro, Lieferzeiten sind jeweils von Mo-Fr: 11:30-14:00 Uhr & 17:00-21:00 Uhr und Sa+So 17:00-21:00 Uhr, Telefon 038417/227361, Speisekarte auf www.ilcasale.de) und beim Rialto (Dienstags bis Sonntags von 16 bis 20 Uhr, Telefon 03841/285005, Liefer- und Abholservice, Speisekarte auf www.rialto-wismar.de) Gutbürgerliche Küche gibt es beispielsweise bei Mixdorf-Catering mit Mecklenburger Grünkohl oder einer halben Ente, das Essen wird ab vier Personen geliefert (weitere Infos unter www.mixdorf-catering.de, Telefon 03841/7830960). Im „Gleisbett“ beziehungsweise „Spiegelei“ kann die Hausmannskost zwischen Rinderbraten und Ente vorbestellt und abgeholt werden (Kontakt: 0172/2060157, www.gleisbett-wismar.de). Das Wendorfer Restaurant „Zur Linde“ bietet genauso eine „Außer-Haus-Speisekarte“ mit frischen Gerichten zum Abholen (Montag-Donnerstag 11-14 Uhr, Freitag-Sonntag 11-19 Uhr), eine Lieferung ist nur jeweils Freitag bis Sonntag zwischen 17-19 Uhr ab einem Mindestbestellwert von 30,00 Euro möglich (Kontakt und Speisekarte: www.party-holzfaeller.de, Telefon 03841/632077). Die Möglichkeit, jeweils donnerstags, freitags und samstags zwischen 17 und 20 Uhr vorher bestelltes Essen abzuholen, bietet das Restaurant „Frische Grube“ mit einer wöchentlich wechselnden Karte (www.frischegrube.de, es können der Umwelt zur Liebe eigene Tupperdosen oder ähnliches zum Verpacken vorbeigebracht werden). In der „Essbar“ gibt es jeden Tag frisch Gekochtes zum Mitnehmen, den Bestellservice kann nutzen, wer bis 8.30 Uhr Bescheid sagt, alle Infos und die aktuellen Speisepläne unter www.suppengruen-wismar.de.

Schwarze Walnüsse im Glas

„Jede Nuss wird 10 bis 15 Mal angestochen, dann weiß man, was man getan hat!“, erklärt Sandra Kriegsmann die Delikatesse, die in der Pfalz als „Schwarze Trüffeln“ bekannt ist. Dann werden die Nüsse drei Wochen lang gewässert bei täglich neuem Wasser, so wird die sonst bittere Gerbsäure der unreifen Früchte ausgewaschen.

Eingelegt in Sirup mit allerlei Gewürzen halten die Nüsse und sollten auch lagern, um ihr Aroma weiter zu entwickeln. Dummerweise schmecken sie auch jetzt schon richtig lecker! „Zu einer Käseplatte beispielsweise und den Sud zum Eis oder zum Süßen von Tee“, macht Sandra Kriegsmann Appetit.

„Hier steckt Heimat drin“

Für die heimischen Produkte packt Sandra Kriegsmann Geschenkboxen nach Wunsch. „Stollen von Bäcker Tilsen, Wismarer Sekt, Kaffee, meine Gelees oder Liköre“, erzählt sie. „Ich möchte, dass wir uns in Wismar gegenseitig unterstützen!“

Ihre Geschenkboxen unter dem Credo „Hier steckt Heimat drin“, die Gelees gibt es im Direktverkauf jeden Mittwoch von 13 bis 15 Uhr oder per Mail oder Telefon. „Aber ich vermisse meine Gäste!“, erzählt sie.

Von Nicole Hollatz