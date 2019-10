Wismar: Krebskranke Frau dankt für Auszeit auf Fehmarn

Wismar/Gadebusch

„Es war sehr anstrengend, aber es hat mir gutgetan. Ich habe es genossen, alle um mich zu haben“, erzählt Mandy Schmidt am Telefon. Die 37-Jährige schluchzt. Dann versagt ihre Stimme.

Die Mutter von vier Kindern kämpft gegen den Krebs, der sich in ihrem Körper breit macht. Eine Woche Auszeit von Krankenhausaufenthalten, Palliativmedizin, Arztbesuchen und Behandlungen liegt hinter ihr. Sie war mit ihrer Familie auf der Ostseeinsel Fehmarn. Direkt am Meer. Das war ihr Wunsch. Alle noch einmal um sich haben: die Töchter Stephanie (18) und Kathi (16), ihre kleinen Söhne Louis (4) und Luke (3), Ehemann Stephan (52), ihre Eltern Heimke (59) und Wolfgang Stichter (69), ihren Bruder Stephan (26) und ihre Cousine Anja (42).

Verein finanziert Aufenthalt

Der Wismarer Verein „Tätowierer gegen Krebs“ hat den Aufenthalt ermöglicht. Vorsitzender Sebastian Kairies (37) sucht im Internet nach einem großen Ferienhaus. In Neujellingsdorf an der Westküste der Insel wird er fündig. Die Kosten von 2135 Euro übernimmt der Verein. Nach einem Spendenaufruf kommen weitere 2696 Euro zusammen. „Die Familie sollte die Zeit für sich nutzen und sich um nichts kümmern müssen“, begründet Kairies. Er hat den Verein 2014 gegründet, nachdem seine Mutter an Krebs verstorben war.

Familie unternimmt mehrere Ausflüge

„Ich bin sehr dankbar. Es war eine schöne Woche“, sagt Mandy Schmidt. Die Familie war im Steakhaus essen, hat eine Galileo-Ausstellung und das Meereszentrum auf Fehmarn, eine der größten Aquarienanlagen Europas, besucht. „Auch am Südstrand sind wir gewesen. Es war eine tolle Zeit“, sagt die gebürtige Thüringerin. Nach der Diagnose Brustkrebs 2015 ist sie aus Bayern, wo sie ihren zweiten Mann Stephan kennengelernt hat, mit ihm nach Gadebusch gezogen. In Richtung Ostsee, die sie so liebt.

Aber auch anstrengend waren für sie die Tage. „Einmal lag ich richtig flach“, gibt sie zu. „Da hat mein Körper signalisiert, dass ich mich ausruhen muss. Aber im Großen und Ganzen war es Erholung für mich. Es geht mir besser als in der Woche im Krankenhaus in Wismar.“

Sozialarbeiterin bat Verein um Hilfe

Dort wurde sie von Franziska Benz betreut. Die Sozialarbeiterin hatte die Idee, den Wismarer Verein um Unterstützung zu bitten. Keine zwei Wochen später ging der Wunsch ihrer Patientin in Erfüllung: eine Auszeit mit allen Familienangehörigen am Meer.

Jetzt ist die Familie wieder zu Hause. Den ersten Arztbesuch hat Mandy Schmidt hinter sich. Sie hofft auf Hilfe in der Uniklinik Lübeck. „Die arbeiten an verschiedenen Studien. Mein Fall soll noch mal in der Tumorkonferenz beraten werden“, berichtet sie. „Vielleicht bekomme ich noch mal eine Chemo oder eine Bestrahlung.“ Auch eine Ernährungsberatung steht an. „Ich brauche was auf die Rippen, wiege nur noch 47 Kilo. kalorien- und ballaststoffreich soll ich essen, sagt die Ärztin.“

Brustkrebs während der Schwangerschaft

Mandy Schmidt ist mit ihrem Sohn Louis schwanger, als sie 2015 die Diagnose Brustkrebs bekommt. Seitdem hat sie eine Chemotherapie und Bestrahlung überstanden. Zwischen den Therapien war sie arbeiten für ein halbes Jahr. Sie ist Servicekraft in der Gastronomie.

Doch der Krebs kommt zurück. Im November 2017 erfährt sie die niederschmetternde Nachricht: Es haben sich Metastasen gebildet.

