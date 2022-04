Wismar: Kreisverwaltung braucht mehr Platz – kommt ein Neubau für 15 Millionen?

Wismar/Grevesmühlen

Gerade erst ist die Kreisumlage erhöht worden, denn die Verwaltung von Nordwestmecklenburg braucht mehr Geld. Und sie braucht anscheinend mehr Platz. Die eigenen Gebäude reichen für das Personal nicht aus. Das berichtet Pressesprecher Christoph Wohlleben. Bereits jetzt sind Mitarbeiter in angemieteten Büros untergebracht und weitere Stellen sollen geschaffen werden. Deshalb ist ein Neubau im Gespräch – der würde nach ersten Schätzungen rund 15 Millionen Euro kosten – sieben Millionen Euro mehr als der letzte Neubau. Der ist erst 2017 in Wismar eingeweiht worden. Nun soll schon wenige Jahre später ein weiteres Gebäude dazukommen.

Kritik von den Linken

„Mit weitsichtiger Planung hätte man einen größeren Verwaltungssitz bauen können, das wäre für die Steuerzahler billiger geworden“, moniert Kreistagsmitglied Horst Krumpen (Die Linke). Ziel der Kreisgebietsreform im Jahr 2011 sei es gewesen, Verwaltungen zusammenzulegen, um Geld zu sparen. Davon sei nicht viel zu merken. Seine Partei sieht deshalb erheblichen Diskussionsbedarf bei dem Vorhaben. Auch den Neubau in Wismar haben die Linken kritisch begleitet und wegen der hohen Kosten kurz vor Grundsteinlegung eine Mahnwache abgehalten.

Zusammenschluss 2011 2011 ist die bis dahin kreisfreie Hansestadt Wismar zum Landkreis Nordwestmecklenburg zugeordnet worden und hat Grevesmühlen als Kreisstadt abgelöst. In Grevesmühlen gibt es aber weiterhin eine Außenstelle der Verwaltung in der großen Malzfabrik. In Nordwestmecklenburg leben rund 158 000 Einwohner. Der Landkreis entstand 1994 durch Zusammenlegung der Kreise Gadebusch, Grevesmühlen, Wismar sowie Teilen der Kreise Sternberg und Schwerin-Land.

Das Gebäude dufte wegen des Unesco-Welterbes nicht höher gebaut werden als die alte Villa. Dass trotzdem nicht woanders gebaut wurde, wirkt sich nun aus: 31 Arbeitsplätze sind bereits außerhalb der Verwaltungsstandorte angemietet worden – sie werden von 37 Beschäftigten genutzt. Möglich macht das unter anderem die Homeoffice-Regelung. Doch nicht nur sie sind im Neubau berücksichtigt. Mit dem Beschluss des Haushaltes 2022/2023 sollen 55 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Ob die tatsächlich gebraucht werden? „Den ursprünglichen Gedanken der Kreisgebietsreform, Synergien zu schaffen, kann ich nicht mehr erkennen“, so Horst Krumpen. Er würde sich eine intensivere Zusammenarbeit mit der Hansestadt Wismar wünschen. „Wozu braucht man zum Beispiel zwei Zulassungsstellen in einer Stadt?“, fragt er.

Zusätzliche Aufgaben

Die Verwaltung begründet den Personalzuwachs mit zusätzlichen gesetzlichen Aufgaben, unter anderem im sozialen Bereich, im Bereich Gesundheit und zum Beispiel bei der Umsetzung der notwenigen Investitionsmaßnahmen. Bei der Auswahl des möglichen neuen Grundstücks spielen laut Kreisverwaltung folgende Kriterien eine Rolle: Die Dienstleistungs-, Beratungs- und Verwaltungsangebote sollen sichtbar und möglichst leicht erreichbar sein sowie den Mitarbeitern gute Arbeitsbedingungen bieten. Dabei sollen die Digitalisierung und auch Arbeitszeitmodelle weiterentwickelt werden. Auch zur Bekämpfung und Bearbeitung der derzeitigen Herausforderungen (Corona-Pandemie, Flüchtlingsströme, Cyberattacken) müsse verwaltungsseitig eine moderne Infrastrukturstruktur vorgehalten werden, um effektives Krisenmanagement und Krisenbekämpfung zu organisieren und umzusetzen, heißt es.

Im Wismarer Neubau in der Rostocker Straße sind seit 2017 verschiedene Fachdienste, darunter Jugend, Soziales, Bildung und Kultur, die Ausländerbehörde sowie das Bürgerbüro, untergebracht. Ganz in der Nähe soll nun der zweite Neubau entstehen. Offiziell bestätigt wird das Wunschgrundstück nicht – nur dass in Wismar und Grevesmühlen gesucht wird. Grund: Bislang hat sich vor allem die Verwaltung beschäftigt und zuletzt der Bauausschuss. Im Kreistag soll der Neubau voraussichtlich am 5. Mai auf der Tagesordnung stehen und seine Kosten: Die können erst klar beziffert werden, wenn es Vorplanungen und Entwürfe gibt. Beim Neubau in der Rostocker Straße war zuerst von 5 Millionen Euro die Rede – am Ende wurden es acht. Zwei Millionen kamen vom Land – also auch vom Steuerzahler. Diesmal könnten die Corona-Pandemie und Russlands Krieg gegen die Ukraine erschwerend hinzukommen und die damit stark gestiegenen Material- und Energiekosten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Schröder