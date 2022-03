Wismar

Sophia Heinen strahlt über das ganze Gesicht. Vor einem Jahr hat sie die Bauleitung im Krusespeicher übernommen. „Seither war ich auf Dauermontage“, lacht die 29-Jährige. Mittlerweile kennt sie jeden Winkel des denkmalgeschützten Gebäudes und den Platz mit der schönsten Aussicht – natürlich ganz oben bei den fünf Penthouse-Wohnungen. Die ziehen sich über zwei Etagen und bieten einen weiten Blick über den Seehafen und die Wismarbucht. „Traumhaft schön“, schwärmt Sophia Heinen, als sie auf der Terrasse steht. Sie habe sich ein bisschen in Wismar verguckt, erzählt sie, und Freundschaften geschlossen.

Das Gebäude ist 22 Meter hoch

Die Bau- und Projektleitung Exeler GmbH hat die junge Frau an die Wismarbucht geschickt – mit dem Auftrag, den 22 Meter hohen Krusespeicher von innen schick zu machen – schick unter Denkmalschutzaspekten. „Die haben es ganz schön in sich gehabt“, sagt Sophia Heinen. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Wohnungen sind modern eingerichtet und von historischen Speicherelementen umgeben: In den Fluren, an der Rezeption und im Saunabereich erinnern alte Lampen, Rohre und Siloschütten an die alte Industriearchitektur, im Treppenhaus sind unfertiger Putz und rote Steine aus der Entstehungszeit des Gebäudes zu sehen – 1940 ist der Speicher am Alten Hafen errichtet worden.

Nachbargebäude seit 2021 fertig

Bauleiterin Sophia Heinen (29) an ihrem Lieblingsplatz - an der Außenseite des Speichers. Quelle: Kerstin Schröder

Wo früher Getreide gelagert wurde, ziehen nun Urlauber ein. Alle Wohnungen sind verkauft – für rund 3600 Euro pro Quadratmeter. Die Eigentümer kommen aus ganz Deutschland, weniger aus der Region, und wollen nun mit der Vermietung Geld verdienen. Auch von Sophia Heinen haben sie ihren neuen Besitz in der Hansestadt übernommen. Die Begeisterung ist groß. „Hier und da sind noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, aber das ist schnell gemacht“, freut sich die Bauleiterin über die gute Resonanz. Auch sie ist während ihrer Arbeit in einer Wismarer Ferienwohnung untergekommen.

Weit hatte sie es von dort bis zum Speicher nicht. Denn auch das Nachbargebäude, das 1967 als Werkstatt- und Sozialtrakt entstanden ist, gehört zum Krusespeicher. Seit April 2021 gibt es darin einen Innovation-Port für junge Gründer und Start-ups. Seit Juli läuft die Vermietung der 35 Ein- bis Zweizimmerappartements in einem ebenfalls denkmalgeschützten Gebäude. In eine dieser Wohnungen hat Sophia Heinen eingecheckt. „Ich konnte immer auf meine Baustelle gucken“, erzählt sie. Das Schwierigste sei es gewesen, aus den Speicherflächen mit Wänden und Decken Wohnungen zu machen. Am Ende sind es 41 geworden. Im Erdgeschoss befindet sich die Rezeption, im Erdgeschoss eine Frühstückslounge mit großer Küche. Daneben ist eine rund 200 Quadratmeter große Fläche noch frei – dort soll Gewerbe einziehen. Gespräche mit Interessenten werden bereits geführt.

Alte Fotos hängen in den Wohnungen

Die Vermietung beginnt in Kürze. Damit die Urlauber wissen, wo sie ihre Ferien verbringen, hängen in den 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen Bilder mit Innenansichten, wie es in dem Speicher früher ausgesehen hat. Im Saunabereich sind außerdem alte Schlauch-Kästen zu Handtuch-Regalen geworden.

Bis zu sechs Personen können sich in den 32 bis 68 Quadratmeter großen Appartements erholen. Die meisten haben ein Schlafzimmer, einige zwei. Eingerichtet sind alle gleich. Die Preise stehen noch nicht fest – im Nachbargebäude liegen die je nach Saison bei 50 bis 95 Euro pro Nacht.

14 Millionen Euro wurden investiert

Mit der Fertigstellung des Krusespeichers gibt es in Wismar jetzt noch mehr Urlaub im Denkmal. Auch der benachbarte Ohlerich-Speicher empfängt Touristen in Ferienwohnungen genau wie viele Hotels in der Welterbe-Altstadt.

Um die Vermietung kümmert sich in beiden Objekten Upstalsboom. Bauträger für beide Vorhaben ist die Alter Hafen Wismar GbR. Gesellschafter sind die FU Finanz-Union Vermittlungs AG aus Nordhorn und die Kubus Immobilienvermittlungs und -Treuhand GmbH aus Oldenburg. Die Kosten für beide Gebäude belaufen sich auf rund 14 Millionen Euro.

Bauleiterin Sophia Heinen will nach einem Jahr des Durchpowerns nun erst einmal einen längeren Urlaub genießen. Danach wartet schon das nächste Projekt auf sie: ein Krematorium. Nach Wismar wird sie bestimmt wiederkommen: „Die Stadt hat was!“

Von Kerstin Schröder