Wismar

Die Sommerferien nahen und somit auch die Einschulung der künftigen Erstklässler im August. Für viele Schulanfänger bedeutet das auch, künftig mit dem Bus zur Schule zu fahren. Die Eltern sollten mit ihren Kindern die Strecke zur Grundschule zuvor mit dem Bus abfahren, damit ihnen und auch ihren Kindern mögliche Bedenken hinsichtlich des Busfahrens genommen werden. Nahbus bietet deshalb eine kostenfreie Übungswoche vor den Ferien an.

Vom 24. bis 27. Juni können Kinder, die im August eingeschult werden, in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils oder einer anderen erziehungsberechtigten Person jeweils von 6 Uhr bis 9 Uhr den Schulweg mit dem Bus üben. Dafür müssen sie keinen Fahrschein kaufen. Diese Regelung gilt auf allen Nahbus-Linien im Stadtverkehr Wismar sowie auf allen Takt- und Regionallinien in ganz Nordwestmecklenburg. Sollte keine Rückfahrt von der Schule zurück zum Wohnort gemäß Fahrplan in diesem Zeitfenster angeboten werden, wird empfohlen, die Rückfahrt in Eigenregie zu organisieren.

Für die Teilnahme an den kostenfreien Übungsfahrten ist eine telefonische Anmeldung bei Nahbus unter der Servicenummer 0800 / 6346287 erforderlich. Dort müssen die Namen des Kindes und der Begleitperson sowie die künftige Grundschule und die Einstiegshaltestelle angegeben werden.

OZ