Wismar

Paetrick Schmidt illustriert das Leben in all seiner Verrücktheit. Da sitzt ein Mischwesen, ein Vogel mit Frauenkopf, zum Abflug bereit auf dem Arm des Mannes. Ermöglicht er ihr die Höhenflüge oder hat er ihr die Freiheit genommen, sie zum Landen dressiert wie in der Flugshow?

Surreales im Wartezimmer

Beide – Mann und Frauenvogel – lächeln, genauso die Schlange der Verführung, die sich daneben um die Palme wickelt, sich emporschlängelt, genauso wie das normal menschliche Pärchen daneben, sie kopflos ihn umarmend, er mit ihrem Haupt in beiden Händen, fast beschützend. Eines der wunderbar skurrilen Bilder von Paetrick Schmidt, gebürtig in Wismar und nun in Berlin arbeitend. 2008 hat er an der Wismarer Hochschule seinen Abschluss als Diplom-Designer gemacht.

Seine neuesten Werke, alle aus dem vergangenen Jahr, zeigt er nicht in einer Galerie, sondern in einer Arztpraxis. Aber nicht, weil wegen Corona die Galerien geschlossen sind, sondern weil vorher schon seine Bilder dort hingen. „Nach drei Jahren war Zeit für einen Bilderwechsel“, erzählt der Künstler und Illustrator.

Figurative Bilder

Seit drei Jahren, sprich: seit der Eröffnung des „OrthoCentrums“ im Neubau am Alten Hafen, Stockholmer Straße 6, zeigt Paetrick Schmidt seine Bilder in den Praxisräumen. Kunst an einem Ort, an dem die Menschen notgedrungen mehr Zeit zum Betrachten haben und den sie meist unfreiwillig „besuchen“.

Seine neuen Bilder an den Praxiswänden zeigen Figuratives. Sechs gesprayte Motive in ihren Rahmen scheinen eine ganze Bildergeschichte zu erzählen. Der Künstler schmunzelt bei dieser Deutung – die Rahmen hingen schon, Paetrick Schmidt hat neue Bilder reinsortiert, so dass sie optisch passen. Die Geschichte dahinter ist die künstlerische Freiheit des Betrachters.

Streetart

Aber Paetrick Schmidt hat eine Geschichte hinter den Bildern und ihrer Technik. Er hat sich mit der Technik des Sprayens auseinandergesetzt. Dank Schablonen entstehen immer wiederkehrende Motive. So wie auch die gemalte Zwiebelschnecke immer wieder durch seine Bilder kriecht.

Dazu der Schriftzug „Love yourself“, Liebe dich selbst, der als Aufforderung und wichtige Botschaft ins Bild gesprayt wurde. Die Schablone nutzt Paetrick Schmidt auch für Streetart in Berlin, besprayt so Sperrmüll („Keine Sachbeschädigung!“) und erhebt achtlos Aussortiertes zur Kunst. Noch nicht mit dem Sammlerwert eines Banksy, aber auch manch ein Schrott wurde so zum Sammlerstück hochrecycelt.

Zeit dank Corona

Schon vor 20 Jahren hat er Streetart in Wismar und Umgebung gemacht. Seine gesprayten Schafe an unsanierten Häuserwänden waren Hingucker. In Grevesmühlen soll ein Schaf die Zeit noch überdauert haben, in Wismar sind sie dank Sanierungen verschwunden. Nun die Straßenkunst in Berlin.

„Einer der positiven Effekte von Corona – ich habe mehr Zeit“, erzählt Paetrick Schmidt vom Radfahren durch die Hauptstadt, mit Blick auf die eigene Gesundheit und rumliegenden Sperrmüll. „Das tut gut“, erzählt er vom Sport und gleichzeitig der Kunst, dem gesprayten „Love yourself“, das im November- und Dezembergrau und zu Corona-Zeiten vielleicht ein Lächeln ins Gesicht des Zufallsbetrachters zaubert.

Gefragter Illustrator Die illustrativen Arbeiten von Paetrick Schmidt begegnen in namhaften Magazinen von Focus über Neon, Bilanz oder chrismon bis zum Spiegel, dazu in manch einer gedruckten Werbung. Seine Illustrationen für ein Kinderbuch als Werbekampagne einer großen Baumarktkette wurde ausgezeichnet im Jahrbuch der Werbung 2011, zu seinen Kunden als Illustrator und für Animationen gehören große Namen und Firmen, wie die „Aktion Mensch“, DHL, Jägermeister und der NDR sowie andere Fernsehsender. Seine freien künstlerischen Arbeiten sind in den Kunstsammlungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern, der Landeshauptstadt Kiel/ Schleswig Holstein, der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, des Museums Junge Kunst Frankfurt/Oder und der Landeshauptstadt Saarbrücken/ Saarland vertreten.

Begegnungen

„Ich habe schon tolle Begegnungen mit Menschen gehabt“, berichtet Paetrick Schmidt. Denn mitunter stellt er „seinen“ zur Kunst deklarierten Sperrmüll um, sucht neue Orte für bessere Wirkungen und Wahrnehmungen statt der unruhigen Sperrmüllecken.

„Andere Dinge ergeben sich“, fasst Paetrick Schmidt sein Corona-Jahr mit abgesagten Ausstellungen und temporär entstandenen Galerien zusammen. Er konnte nicht wie geplant Illustration an der Rostocker Design Akademie unterrichten.

Illustrator

Der Illustrator ist unverkennbar in den Warteraumbildern. Tintenzeichnungen zeigen Beziehungsgeflechte. Der Mann, der mit den Köpfen jongliert, ungeachtet dessen, dass einige längst unten liegen. Die Frau, deren (Karriere?-)Leiter nur dank des starken (?) Mannes steht.

Alles Dinge, die erst im Skizzenbuch des Künstlers entstanden sind und dann den Weg aufs große Blatt Papier gefunden haben. Für das Jahresende 2020 hat er auch schon eine Idee skizziert. Statt Silvesterraketen steigen Spritzen in den Himmel – der rettende Impfstoff als guter Grund, zu feiern.

Von Nicole Hollatz