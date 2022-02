Wismar

„Frei. So heißt nicht nur das Album, dessen Songs Du am 26.2. in St. Georgen hören solltest, sondern auch das Motto, unter dem dieses Konzert stattfinden sollte.“ Das schreibt der Wismarer Musiker Öxl alias Viktor Marnitz auf seiner Homepage.

Neue und neuere Regelungen

Am 26. Februar sollte sein großes Konzert in der Wismarer Kirche stattfinden. Das Konzert, das er eigentlich für den 20. November 2021 geplant hatte und durch die Corona-Auflagen immer wieder verschieben musste. Der Wismarer Solokünstler organisierte immer wieder um. Am 26. Februar sollten es dann zwei Konzerte sein, weil durch neue Verordnungen weniger Menschen als verkaufte Karten erlaubt waren. Vor einer Woche strich er dann das zweite Konzert wieder, weil es hieß, es dürfen doch mehr Besucher kommen.

Nun gibt es wieder neue Auflagen, neun Tage vor dem Konzert. Das Konzert dürfe nur mit Schachbrettmuster-Bestuhlung, also 1,50 Meter Abstand in alle Richtungen, mit FFP-2-Maske und maximal 230 statt 350 Personen stattfinden. ÖXL fragt seine Fans: „Ist das ‚FREI‘?“

Großes finanzielles Risiko

Seine Antwort ist klar: „Abgesehen davon, dass die neuen Auflagen ein großes Stück Magie rauben würden, erhöht sich dadurch das finanzielle Risiko enorm: Ein Konzert in Wismars schönster Konzertkulisse zu veranstalten, verlangt einen tiefen Griff ins Portemonnaie. Einen Griff, der in einer Zeit, in der Kultur stillsteht, von meinem Team und mir sehr wohl überlegt sein sollte. Trotz der aktuellen Personen-Beschränkungen wenigstens bei plus-minus null rauszukommen, wäre bereits ein Erfolg. Unter normalen Bedingungen wäre ich dieses Risiko sofort eingegangen.“

Er hofft auf die für den 20. März angekündigten Lockerungen seitens der Corona-Verordnungen. „Ich hoffe, dass es die geben wird wie angekündigt“, erzählt er. Deswegen hat er sein Konzert auf den 26. März verschoben. Damit das Konzert „So FREI, wie es geht“ stattfinden kann.

Albumpremiere „FREI!“

Wer schon Karten hat, aber zum neuen Termin nicht kann, kann die Karten zurückgeben und bekommt das Geld zurück (kontakt@oexlstreetmusic.de). Ob ÖXL noch weitere Karten verkaufen kann, hängt von den neuen Regelungen ab – einfach genauso per Mail nachfragen. Auch welche Regeln – 2G, 2G plus, Masken – gelten könnten, steht erst nach dem 20. März fest.

Im Dezember 2019, als ÖXL zum ersten Mal in St. Georgen spielte, lockte er 680 Menschen. Inzwischen ist sein erstes Album fertig und wird, zusammen mit bisher unveröffentlichten Songs, bei dem Konzert seine Premiere erfahren.

Der Multiinstrumentalist hatte die Zeit ohne viele Liveauftritte genutzt, sich ein heimisches Studio einzurichten und das erste Album aufzunehmen. Seine Fans und auch die Leserinnen und Leser der OZ haben ihn dabei finanziell unterstützt. Victor Marnitz: „Hoffentlich sehen wir uns am 26.3. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Und dann wird die Hüfte geschwungen!“

Von Nicole Hollatz