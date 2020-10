Wismar

Die Halle war gemietet, das Essen für fast 150 Leute bestellt. Doch dann hat Landrätin Kerstin Weiss (SPD) den Jahresempfang des Landkreises am Dienstagabend wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen kurzfristig abgesagt.

Gut 24 Stunden später begrüßte die Verwaltungschefin dennoch etwa 30 Leute in der Wismarer Markthalle, die so dort umso mehr Platz für sich hatten. Und die Frauen und Männer haben in den vergangenen Jahren Großartiges geleistet – im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich. Und genau das sollte auch in der Pandemie-Zeit nicht ungewürdigt bleiben, meinte die Landrätin.

Nachholtermin wäre unklar gewesen

Es tue ihr für die Nordwestmecklenburger, die geehrt würden, leid, dass das in einer kleinen, nüchternen Veranstaltung passiere. Aber: „Auf unbestimmte Zeit verschieben, wollten wir die Auszeichnungen auch nicht. Niemand weiß derzeit, wann man wieder eine größere Veranstaltung abhalten kann“, erklärte die Landrätin.

Der Empfang wäre nach den geltenden Verordnungen möglich gewesen, aber in dieser Zeit „das falsche Signal“. Man könne nicht an die Menschen appellieren, ihr Privatleben einzuschränken und auf Familienfeiern zu verzichten und dann gleichzeitig einen Jahresempfang durchführen.

Mehrere Nordwestmecklenburger geehrt

Acht Auszeichnungen sind insgesamt vorgenommen worden. Die wichtigste – den Kulturpreis – hat Heidrun Bank bekommen. Sie hat für Musik in der Luft gesorgt, wie Laudatorin, Landtagspräsidentin Birgit Hesse, sagte. Heidrun Bank gründete als „Kulturbeauftragte“ 1990 die Musikschule des damaligen Landkreises Grevesmühlen, aus der die heutige Kreismusikschule „ Carl Orff“ hervorgegangen ist.

Bis 1995 übernahm sie auch deren Leitung und war danach bis 2020 Vizechefin. Außerdem ist Heidrun Bank Mitinitiatorin des Kulturpreises, den sie nun selbst erhalten hat. „Dass ich den Preis selber mal bekommen werde, hätte ich nie gedacht, ich freue mich sehr darüber“, so die Preisträgerin.

Zweiter Preis für Wismarer Verein

Der Jugendkulturpreis ging nach 2018 zum zweiten Mal an den Wismarer Verein „Jauxi! Entertainment“. Dessen jugendliche Mitglieder bringen seit Jahren in wechselnder Besetzung erfolgreich und in Eigenregie Musicals auf die Bühne. „Damit leistet der Verein nicht nur von seinem Sitz in Wismar aus einen großartigen Beitrag zur Kulturlandschaft, sondern bringt Jugendlichen kulturelle Arbeit umfangreich näher.

Dabei ist dem Verein auch ein erfolgreicher Generationswechsel gelungen, was eine erneute Auszeichnung rechtfertigt“, lobte die Landrätin. Und Laudator Ingo Funk, 2. stellvertretender Landrat, versicherte: „Wer diese Gruppe von mehr als 100 Jugendlichen auf der Bühne sieht, erkennt, wie sie mit Lust, Liebe und Leidenschaft Musicals aufführen.“

Höchste Auszeichnung im Kreis

Der Kultur- und der Jugendkulturpreis sind die höchsten Auszeichnungen, die der Landkreis im Bereich der Kultur vergibt. Nur die Laudatoren, die Preisträger und wenige weitere Akteure waren bei der Zeremonie mit Maske und Mindestabstand dabei – und ein Kamerateam. Die Verleihung wurde gefilmt. Ein Zusammenschnitt soll später auf der Webseite des Landkreises veröffentlicht werden.

Sie haben jetzt eine Ehrennadel Als Anerkennung für ihr ehrenamtliches Engagement hat Landrätin Kerstin Weiss Ehrennadeln an sechs Nordwestmecklenburger verliehen: Zwei Frauen und sechs Männer sind ausgezeichnet worden: Andreas Mücke aus Wismar ist 1990 Mitbegründer des Polizeisportvereins Wismar gewesen und einer der erfahrensten Leichtathletiktrainer in Mecklenburg-Vorpommern. In 30 Jahren haben seine Schützlinge zahlreiche Meistertitel errungen. Daneben war Andreas Mücke über Jahrzehnte in der Vereinsführung des PSV aktiv und hat den Verein so mitgetragen. Der Wismarer Michael Kaven ist seit 1992 Mitglied beim Technischen Hilfswerk und seit 1998 in leitender Funktion tätig. Als Landessprecher für das komplette THW in Mecklenburg-Vorpommern und Fachberater für den Landkreis übernimmt er Verantwortung weit über das normale Maß hinaus. Carola Köpnick aus Neuburg hat in ihrer Gemeinde ein 14 Ortsteile umspannendes Netzwerk von Helfern für Senioren geknüpft, ein eigenes „Seniorenblatt“ aus der Taufe gehoben und sich auf viele weitere Arten um Senioren verdient gemacht. So organisierte sie während der Corona-Pandemie auch ein Essen auf Rädern für ältere Menschen. Die Wismarerin Brigitte Bullerjahn ist vielfältig im Ehrenamt tätig und das seit vielen Jahren: Sie hat den Landkreis auf zahlreichen Messen präsentiert und leitet seit fast 20 Jahren den hiesigen Tourismusverein. Sie engagiert sich für mehr und bessere Fahrradwege und im Heimatverein Hohen Viecheln. Ingo Eichberg aus Dassow ist seit 49 Jahren erfolgreicher Jugendtrainer im Radsport beim SV-Dassow 49 und hat den Grundstein für viele erfolgreiche Sportlerkarrieren gelegt, darunter auch für die der sechsfachen Weltmeisterin Lea-Sophie Friedrich. Wolfgang Schumacher aus Boltenhagen hat seit den 1960er-Jahren bis heute zahlreiche Kulturprojekte, Feste und Veranstaltungen organisiert. Als Künstler und Ideengeber ist er aus dem Klützer Winkel nicht wegzudenken und hat maßgeblich zu dessen Belebung beigetragen.

Dass durch die Absage überschüssige, bereits gekaufte Catering, ist gespendet worden. Kurz vor der Veranstaltung im Corona-Modus sind mehrere Kisten mit Snacks in die Obdachenlosenunterkunft am Weidendamm in Wismar gebracht worden.

Von Kerstin Schröder