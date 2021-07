Wismar

Die Kulturbranche hat im Corona-Lockdown keine Auftritte und damit keine Einnahmen gehabt. Um die Künstler zu unterstützen, startet am Donnerstag, 29. Juli, auf dem Hof des historischen Zeughauses der Wismarer Kultursommer, eine Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit der Hansestadt. Den Anfang machen ein Film und zwei Musikabende. Der Ticketverkauf läuft bereits.

Los geht es am 29. Juli um 20 Uhr mit dem Kultfilm „Spur der Steine“. Basierend auf dem Bestseller von Erik Neutsch realisierte Frank Beyer 1966 mit Spur der Steine ein Glanzstück in der Geschichte der DEFA-Produktionen der 60er Jahre: Manfred Krug spielte hier Hannes Balla, den Anführer einer schlagkräftigen Zimmermannsbrigade, die sich auf der sozialistischen Großbaustelle Schkona nach Wildwest-Art mit planwirtschaftlichen Schlampereien auseinandersetzt. Bei seinem Versuch, Ordnung zu schaffen, gerät der neue Parteisekretär Werner Horrath (Eberhard Esche) mit Balla aneinander. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Trio präsentiert Jazzmusik

Am Freitag, dem 30. Juli, spielt das Andreas Pasternack-Trio ebenfalls ab 20 Uhr. Durch zahllose Liveauftritte hat sich Pasternack eine Fangemeinde erspielt, die weit über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinausreicht. Nun hat der Sänger und Saxophonist die durch Corona bedingte Konzertpause genutzt, um ein neues Programm zu erarbeiten: „When You Are Smiling“ - die schönsten und bekanntesten Jazzstandards aller Zeiten.

Ein Klavierabend mit Andreas Güstel und Julian Eilenberger ist am 31. Juli ab 20 Uhr zu erleben. Sie sind „Be-flügelt – zwei Komponisten mit Lyrik und Anekdoten“. Mit romantischen Melodien sowie energiegeladenen und manchmal gar euphorischen Stücken beflügeln sie ihr Publikum zum Träumen, Denken, Lachen. Stilistisch erinnern sie an die Musik von Ludovico Einaudi und Yann Tiersen und setzen dabei dennoch immer ihre ganz persönliche Note.

Karten gibt es im Internet

Musik ist die Leidenschaft der beiden Musiker aus Leipzig und Schwerin. Ihr Publikum nehmen sie mit auf eine besondere Reise. So bleibt es nicht allein bei der Darbietung ihrer Eigenkompositionen: Mit Witz und Charme erzählen sie Anekdoten aus der Welt bekannter Komponisten und von ihrem eigenen Schaffen. Mit Rezitationen von Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse und Eichendorff ergänzt Julian Eilenberger den Abend um ein weiteres Hörerlebnis. Beide Musikveranstaltungen kosten 22 Euro.

Karten gibt es online unter www.kultursommer-wismar.de und an der Abendkasse.

Von Kerstin Schröder