Wismar

Nur noch bis Sonntag ist die Ausstellung des Malers Udo Scheel in der St.-Georgen-Kirche zu sehen. Die Bilder des gebürtigen Wismarers sind gewaltig, teilweise zwei mal sechs Meter groß. Auf 320 Quadratmetern zeigt er seine Kunst. Daher ist es wohl die größte Ausstellung mit Malerei, die Wismar je gesehen hat. Am Freitag führt der Künstler ab 16.30 Uhr Interessierte durch seine Bilderschau.

Buchlesung mit Künstler Udo Scheel

Anschließend liest Udo Scheel ab 17 Uhr aus seinem Buch „Mannich – Erinnerungen eines Malers an seine Kindheit“. Den einzelnen Texten sind im Buch ein oder mehrere künstlerische Werke gegenübergestellt, die parallel zur Lesung auf eine Leinwand projiziert werden. Udo Scheel geht in Bild und Text der Frage nach, ob frühe Kindheitserlebnisse einen Niederschlag in seiner künstlerischen Bildwelt gefunden haben.

Und natürlich geht es auch um Wismar, wo Scheel, 1940 geboren, die Knabenvolksschule in der Dahlmannstraße besuchte und schließlich 1949 mit seinen Eltern die sowjetisch besetzte Zone in Richtung Westen verließ. Er erzählt von ganz persönlichen kindlichen Erlebnissen und blickt als Zeitzeuge aus seiner kindlichen Perspektive über das dramatische Zeitgeschehen. Der Besuch der Lesung und der Ausstellung ist kostenfrei.

Drei Tage lang Martinsmarkt in Wismar

Fast 40 Kunsthandwerker gestalten den Wismarer Martinsmarkt von Freitag bis Sonntag in der Markthalle am Alten Hafen. Die Besucher erwartet bei freiem Eintritt ein sehr abwechslungsreiches und möglichst umfassendes Angebot: beispielsweise anspruchsvolle Holzarbeiten, maritime Bilder eines lokalen Künstlers, ein riesiges Sortiment handgefertigter Bürsten, selbstgestrickte Herbstmoden und hochwertiger Schmuck.

Tiroler Spezialitäten versprechen Gaumenfreuden. Der Wismarer Archivverein ist mit etwas ganz Besonderem vertreten: dem neuen Wismar-Buch mit starken Aufnahmen aus der Wendezeit von Siegfried Wittenburg.

Wegen Corona können keine Speisen angeboten werden. Auch das Kinderbasteln muss in diesem Jahr eine Pause einlegen.

Der Martinsmarkt öffnet heute von 12 bis 18 Uhr, morgen von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Letzte Radtour der ADFC-Gruppe

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club in Wismar startet am Sonnabend, den 24. Oktober, zur letzten Tour der Saison. Die Mitglieder nennen sie die „Fahrt ins Blaue“, denn die Tourleiterin entscheidet kurzfristig je nach Wetterlage, wohin es geht.

Das Ziel ist diesmal Timmendorf auf der Insel Poel. Auf welchen Wegen die Radler dorthin gelangen, entscheidet Tourleiterin Gudrun Kolb vor Ort. Die Ostseeinsel bietet viele schöne Radfahrmöglichkeiten.

Los geht es wie gewohnt um 9 Uhr am Rathaus. Die Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro. Es ist dem Wetter angepasste Kleidung zu tragen, Getränke und ein Pausensnack sind mitzubringen.

Besondere Schau von Schriftbildmalerei

Den freien Sonnabend können Berufstätige auch für den Besuch der Ausstellung von Christiane Lenz „30 Jahre Deutsche Einheit – Menschen & Worte“ im Zeughaus nutzen. Diese besondere Präsentation von Schriftbildmalerei – mit Texten von Lyrikern, Schriftstellern und bekannten Persönlichkeiten – findet ein großes Interesse.

Deshalb wurde sie bis zum 7. Dezember verlängert. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek montags bis freitags 10 bis 18 Uhr sowie samstags 10 bis 13 Uhr zu besichtigen.

Von Haike Werfel