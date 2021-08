Wismar

Verliert die Stadt Wismar ihr Kurt-Bürger-Stadion? Nicht das Bauwerk steht zur Disposition, sondern der Name. Denn viele Wismarer wüssten nicht, wer Kurt Bürger war, sagen Politiker von FDP und CDU. Das läge auch daran, dass er keinen direkten Bezug zur Hansestadt oder zum Stadion gehabt hätte. Deshalb wollen sie sowie das fraktionslose Bürgerschaftsmitglied Torsten Born eine Diskussion anregen, ob der Name geändert werden soll oder doch bleibt.

Wichtiger ist eine bessere Nutzung

Können die Wismarer mit Kurt Bürger wirklich nichts anzufangen? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört. „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer der Mann war“, gibt Sina Schliebe zu. Bisher habe sie sich auch nie dafür interessiert. Doch nun sei sie neugierig geworden und werde den Namen mal googeln. Der sei für sie aber nicht so entscheidend. „Wichtiger ist doch, dass das Stadion mehr genutzt wird“, betont die 39-jährige Wismarerin.

Ayk Leineke (40) weiß auch nicht, um wen es sich bei Kurt Bürger handelt. „Aber ich bin auch nur ein Zugezogener“, lacht er. Doch wenn ein Stadion nach jemandem benannt werde, müsse es seiner Ansicht nach jemand sein, der Großes für Wismar oder für den Sport in der Stadt geleistet hat.

Bezug zu Wismar gibt es nicht

Doch einen Wismar- oder Sportbezug gibt es nicht: Kurt Bürger (1894-1951) war der erste Ministerpräsident des Landes Mecklenburg in der damaligen DDR vor der Bildung der Bezirke, Funktionär der KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) und später der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands). Das veranlasst Linken-Fraktionschef Horst Krumpen zur Vermutung, dass es sich bei der Namensdiskussion um eine dem Wahlkampf geschuldete „Rote-Socken-Kampagne“ handle, weil Kurt Bürger den Antragstellern nach wohl den falschen Parteien angehörte.

Das war Kurt Bürger Kurt Bürger, eigentlich Karl Wilhelm Ganz wurde am 27. August 1894 in Karlsruhe geboren. Er absolvierte eine Schlosserlehre. Im Mai 1928 verurteilte ihn das Reichsgericht wegen antimilitaristischer Tätigkeit unter Angehörigen der Reichswehr und der Polizei zu einem Jahr Festungshaft. Von 1929 bis 1933 arbeitete er im Apparat des Zentralkomitees (ZK) der KPD. Nach Errichtung der NS-Diktatur leitete Bürger zunächst den Kurier- und Verbindungsdienst des ZK und arbeitete dann unter dem Pseudonym Lukas und Kurt Krüger als Instrukteur in den Bezirken Halle, Königsberg, Danzig und Stettin. 1933 erhielt er das Pseudonym Kurt Bürger, das er bis zu seinem Tode am 28. Juli 1951 beibehielt. Am 20./21. September 1952 wurde in Wismar das Kurt-Bürger-Stadion eingeweiht. Dort trägt der FC Anker Wismar seine Heimspiele aus. Es gab in Warnemünde die Betriebsschule der Warnowwerft, die Kurt-Bürger-Betriebsschule hieß, des Weiteren gab es in der DDR einige allgemeinbildende Schulen die seinen Namen trugen, wie die Kurt-Bürger-Oberschule Reinkenhagen im heutigen Kreis Vorpommern-Rügen. Im Ostseebad Ahlbeck war ein FDGB-Erholungsheim nach Kurt Bürger benannt.

Wenig über Kurt Bürger bekannt

Am 21. September 1952 wurde das Wismarer Stadion als Kurt-Bürger-Stadion eingeweiht. Quelle: Nicole Hollatz

Den Vorwurf weisen Fraktionsvorsitzenden Tom Brüggert (CDU) und René Domke (Liberale Liste-FDP) zurück: „Es geht nicht darum, Kurt Bürger in irgendeiner Form zu diskreditieren. Es ist zu wenig über ihn öffentlich bekannt, als dass man sich darüber überhaupt ein Urteil erlauben könnte.“ Doch die Erinnerung an ihn werde überhaupt nicht gepflegt. Schulen und ein FDGB-Heim, die einst seinen Namen trugen, seien umbenannt worden oder würden nicht mehr existieren. Insofern trage das Stadion zwar den Namen Kurt Bürger, aber kaum jemand stellt den Bezug zu dieser Person her. Den Antragstellern sei bewusst, dass ein tradierter Name auch bedeutsam sei und nicht leichtfertig geändert werden sollte. „Genau deswegen schlagen wir auch nicht einfach einen neuen Namen vor, sondern wollen, dass sich ein Gremium damit befasst, ob eine Umbenennung sinnvoll sein könnte und wenn ja, welcher Name identitätsstiftender sein könnte.“ Dabei sollen Politik, Einwohner und Sportvereine einbezogen werden.

Die Wismarerin Manuela Zintner findet: „Wenn man das Stadion umbenennt, sollte das aber ein echt guter Vorschlag sein mit einem Menschen, den auch die jüngeren Menschen jetzt kennen.“ Die Bürgerschaftsmitglieder von Die Linke unterstützen die Namensdiskussion nicht. Sie halten sie für „Quatsch“ und würden es besser finden, Informationen zu Kurt Bürger im Stadion anzubringen. Das würde ihn bekannter machen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einwohner sollen mitentscheiden

Auch die SPD-Fraktion will die Namensdiskussion nicht führen. Es sei nicht sinnvoll, alte Namen, die sich etabliert haben, in Frage zu stellen.

Findet der Antrag in der Bürgerschaftssitzung am 27. August eine Mehrheit, soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die sich im Zuge der Sanierung des Stadions mit dem Namen und einer eventuellen Änderung auseinandersetzt. Hierzu sollen ausdrücklich die Bürgerinnen und Bürger in die Vorschlagsentscheidung einbezogen werden. Ziel ist es, herauszufinden, welcher Name die größte Identität für die Hansestädter stiften könnte, so CDU und FDP. Für sie sei auch denkbar, dass das Stadion künftig den Namen des dort ansässigen Vereins trage oder einer Person, die im direkten Bezug zur Stadt oder ihrer Geschichte steht.

Von Kerstin Schröder und Nicole Hollatz