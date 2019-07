Wismar

Schon mal von Lacrosse gehört? Bestimmt. Die Sportart begeistert vor allem die Nordamerikaner. Doch auch in Wismar könnte sie bald Einzug halten. Der erste Schritt ist zumindest getan. In einem Feriencamp haben sich 20 Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren in Lacrosse versucht. Das wird mit einem kleinen Hartgummiball gespielt. Der wird mit einem Schläger geworfen, gefangen und getragen und sollte möglichst im gegnerischen Tor landen.

„Lacrosse wird auf einem 45 Meter breiten und 102 Meter langen Feld gespielt. Es gewinnt das Team mit den meisten Toren“, erklärt Anna Meyer. Die Biologie- und Chemie-Lehrerin an der Wismarer Goethe-Schule hat mit Axel Kittendorf, Chemie- und Sport-Lehrer am Goethe-Gymnasium Schwerin, sowie dem Kreissportbund das Feriencamp organisiert. Und das ist bei den Kindern gut angekommen. Lauren und Fabi, die schon seit dem Kindergarten dicke Freunde sind, wollten auf jeden Fall etwas gemeinsam in den Ferien unternehmen. „Wir sind bei Lacrosse gelandet und haben viel von den beiden Trainern gelernt“, sagen sie. Vier Tage lang haben die beiden in Wismar auf einem Kunstrasenplatz mit den anderen Mädchen und Jungen trainiert.

Zur Galerie Lacrosse in Wismar

Sportart stammt von den Indianern

„Es ist gar nicht so einfach, mit dem Schläger den kleinen Ball ins Tor zu schleudern, aber es macht riesigen Spaß“, sind auch Ina und Marlene begeistert. Und Duc hat gelernt, dass es kein Abseits und keinen Elfmeter bei Lacrosse gibt. „Und das ist auch in Ordnung so“, sagt er.

Wenn sich genug Kinder finden, die Lacrosse regelmäßig spielen möchten, soll im neuen Schuljahr eine Arbeitsgemeinschaft an der Goethe-Schule gegründet werden oder mit Unterstützung des Kreissportbundes eine Abteilung in einem Wismarer Verein“, kündigt Organisatorin Anna Meyer an.

Wer Interesse hat, kann sich beim Kreissportbund melden unter der Telefonnummer 03841-3265880.

Das Spiel stammt von den Indianern auf den Gebieten des heutigen Kanada und der USA. Sie nannten es Baggataway oder Tewaraathon. Damals gab es keine klaren Regeln und das Spiel diente als Kriegsspiel und Wettkampf zwischen verschiedenen Stämmen, zum Teil mit mehr als 100 Männern. Durch die Kolonialisierung bahnte sich der Sport einen Weg nach Europa. Hier erhielt er Mitte des 17. Jahrhundert seinen Namen vom französischen „la crosse“ (gekrümmter Griff, Krummstab).

Mehr Infos:

Wismar: Geheimer Raum in der Goethe-Schule entdeckt

Kaya Külzer