Von eins auf 20. Das klingt gut, ist aber noch beeindruckender, wenn es um die Mitarbeiterzahl geht. Ein Wismarer Unternehmen hat das innerhalb kürzester Zeit geschafft – mit der Energieversorgung für Elektro-Fahrzeuge. Und das mitten in der Corona-Zeit, in der die Menschen weniger unterwegs sind.

Easee heißt das Ladegerät, es kommt aus Stavanger in Norwegen. Dort ist die Technik entwickelt worden. Eine wichtige Niederlassung des Unternehmens befindet sich in Wismar. Von der Hansestadt aus wird das Gerät deutschlandweit vertrieben. Im März vergangenen Jahres hat Marcel Jeron die Aufgabe von einem Büro in der Hans-Grundig-Straße aus übernommen. Im August hat er den ersten Mitarbeiter eingestellt, danach weitere. Ende 2021 wird er für 20 Frauen und Männer verantwortlich sein.

Jahrelang in Norwegen gearbeitet

„Es ist verrückt, wie schnell sich das alles entwickelt hat“, kann es der Wismarer noch immer nicht glauben. Vier Jahre hat er in Norwegen gearbeitet und dabei die Entwickler des Produktes kennengelernt. Sie haben 2018 eines der erfolgreichsten Start-ups in der Geschichte ihres Heimatlandes gegründet und dann europaweit mit Easee aufs Tempo gedrückt. Einer der größten Absatzmärkte der Wismarer Niederlassung ist Nordrhein-Westfalen. Vor allem Dienstleistungsunternehmen nutzen die Technik, um ihre Fahrzeuge aufzuladen. Aber auch der Privatkundenmarkt wächst immens, berichtet Marcel Jeron. Zu verdanken sei das der neuen Förderung für Elektro-Fahrzeuge und privater Ladeinfrastruktur durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Als die Bundesregierung die beschlossen hat, „ist unser Postfach explodiert“, erzählt er.

Marcel Jeron (40) zeigt den Laderoboter, den er von Wismar aus vermarktet. Quelle: Kerstin Schröder

Weniger Kupfer und Kunststoff

Die sogenannte „Innovationsprämie“ gilt seit dem 8. Juli 2020 und ist bis zum 31. Dezember 2021 befristet. Sie kann bis zu 9000 Euro hoch sei – je nachdem, welcher Fahrzeugtyp gekauft wird. Für private Ladeinfrastruktur beträgt die Prämie 900 Euro pro Ladepunkt.

Was das Ladegerät für viele interessant macht: Es erkennt automatisch, welche Leistung das Auto benötigt und kann gleichzeitig mehrere Fahrzeuge mit unterschiedlichen Anforderungen aufladen. Hinzu kommt, es wiegt nur 1,5 Kilogramm und benötigt weniger Kupfer und Kunststoff als Geräte der Konkurrenz. „Damit ist es umweltfreundlicher“, erklärt Marcel Jeron. Mehr als 10 000 Geräte hat das Wismarer Team bereits in Deutschland verkauft.

Vertrieb über Videokonferenzen

Wie Marcel Jeron berichtet, hat sich durch die Corona-Pandemie die Vertriebspraxis ziemlich verändert: Statt zu den Kunden zu fahren, werden die nun vor allem online per Videokonferenz beraten. „Das wird erstaunlich gut angenommen und entlastet die Umwelt, weil wir weniger unterwegs sind“, betont er. Auch bei der Mitarbeitersuche spielt der Wohnort Wismar längst keine Rolle mehr. „Dank Homeoffice können wir gute Fachkräfte von überall für uns arbeiten lassen.“ Dennoch hofft Marcel Jeron, dass Treffen mit vielen Kollegen bald wieder möglich sind. „Es wäre schon schön, alle auch mal in echt zu sehen“, lacht er.

Stromnetz der Zukunft

Nach Stationen bei der Marine, in verschiedenen Industrien und im Ausland ist Marcel Jeron 2018 nach Mecklenburg-Vorpommern zurückgekehrt und hat MV Werften in Wismar unterstützt. Nun setzt der Familienvater mehr auf Nachhaltigkeit und Technologien, die den Klimawandel verlangsamen können. Genau daran arbeitet das Unternehmen Easee: Es arbeitet auch am Stromnetz der Zukunft. Das soll freie und geringe Kapazitäten beim Stromverbrauch in den eigenen vier Wänden erkennen und den so lenken, dass die zur Verfügung stehende Leistung tagsüber und nachts effektiv zur Ladung des E-Fahrzeuges genutzt wird, ohne das Stromnetz zu belasten. Vor allem in Deutschland ist das keine leichte Aufgabe. Denn es gibt 950 Netzbetreiber.

Forschung mit Studenten

Ein großes Ziel ist es, neben Ein- auch Mehrfamilienhäuser mit den Ladegeräten auszustatten. Dafür, wie man dort das Aufladen beim richtigen Haushalt abrechnen kann und dabei den Hausanschluss nicht überlastet, sollen ebenfalls Lösungen gefunden werden. Dabei setzt Marcel Jeron auf die Ideen und Konzepte seiner Mitarbeiter. Deshalb wird weiteres Personal gesucht, vor allem aus dem Bereich der Elektrotechnik und Software-Programmierung. Zudem sollen Studenten der Hochschule Wismar Testanlagen aufbauen und ausprobieren. Verstärkung aus dem Bereich gibt es bereits. Weitere soll folgen. „Wir nehmen auch gerne ausländische Studenten“, betont der Geschäftsführer. Später könnten sie dann vielleicht in ihren Heimatländern für Easee arbeiten und das Gelernte dort anwenden. Noch in diesem Jahr will die Easee-Gruppe mit derzeit rund 100 Mitarbeitern in 20 Länder expandieren und bis 2022 zwei Millionen Ladegeräte absetzen.

