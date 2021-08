Wismar

Internationale Firmenübernahme in Wismar: Das kanadische Unternehmen Lallemand hat sich den Bayer Biologics Standort im Stadtteil Redentin gesichert. Dort werden bereits seit vielen Jahren biologische Pflanzenschutzmittel erforscht und hergestellt. Alle 52 Mitarbeiter sollen übernommen werden, kündigt der neue Besitzer an.

Der erworbene Standort und die Vermögenswerte würden in den Geschäftsbereich Lallemand Plant Care eingegliedert. Der konzentriere sich auf die Verwendung von Hefen, Bakterien und Pilzen als Biokontroll-, Biostimulanz- und Biodüngemittel in der Land-, Garten- und Forstwirtschaft.

Übernahme bis Jahresende abgeschlossen

„Wir beabsichtigen, die Zahl der in Wismar produzierten Produkte schnell zu erhöhen und den Standort mit voller Kapazität zu betreiben“, so Frédéric Chagnon, President & General Manager von Lallemand Plant Care. Die Transaktion soll Ende 2021 abgeschlossen sein. Bis dahin soll die Genehmigung der Kartellbehörden vorliegen, die gibt es bislang noch nicht.

Ein Bild von 2016 aus dem damals neuen Forschungs- und Erweiterungsbau Quelle: Nicole Buchmann

Mit Erforschung, Herstellung und Vertrieb pilzlicher Biologika spielt Wismar bereits seit Längerem auf dem internationalen Markt mit. Im Oktober 2016 ist auf dem Gelände in Redentin ein 18 Millionen Euro teurer Erweiterungsbau in Betrieb genommen worden, knapp 4,5 Millionen hatte das Land Mecklenburg-Vorpommern dazugegeben. Eigentümer ist damals der Bayer-Konzern gewesen, der nun den Standort an die Kanadier verkauft hat. Für wie viel, wird nicht verraten.

Als Kleinunternehmen gestartet

In Wismar wird an neuen biologischen Lösungen auf Basis von Pilzsporen geforscht. Angefangen hat die Erfolgsgeschichte mit dem Kleinunternehmen Prophyta. Das ist 1992 mit dem Ziel gegründet worden, ein biologisches Pflanzenschutzmittel zu entwickeln. Fünf Jahre später ist das erste Produkt zugelassen worden, ab dem Jahr 2000 wurde das industriell produziert.

2001 hat Prophyta die Lizenz für ein weiteres biologisches Pflanzenschutzmittel von einem australischen Unternehmen gekauft und konnte sich 2007 über eine so starke Nachfrage freuen, dass die Produktionskapazitäten ausgeschöpft waren. 2013 übernimmt die Bayer Crop Science AG das Unternehmen, das seither als Bayer Crop Science Biologics firmiert und die Produktpalette weiter ausgebaut hat. Wie viele weitere Produkte künftig noch in Wismar hergestellt werden sollen, dazu gibt es zurzeit noch keine genauen Informationen, auch nicht dazu, ob sich dadurch die Zahl der Arbeitsplätze weiter erhöhen wird.

Wichtiger Bestandteil der Produktion

Lallemand hat derzeit fast 5000 Mitarbeiter in über 40 Ländern und ist auf allen fünf Kontinenten aktiv – nun auch in Wismar. „Wir freuen uns sehr, die Mitarbeiter in unserem Team begrüßen zu dürfen“, betont Frédéric Chagnon. Der Standort Wismar werde ein wichtiger Bestandteil der Produktion sowie der weiteren Forschung und Entwicklung bei Lallemand Plant Care werden. Das sei nach seiner Aussage das weltweit führende Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Hefen, Bakterien und Pilzen. Für Bayer trage die Transaktion dazu bei, die Bereitstellung von Agrarinnovationen im gesamten Biologika-Bereich zu beschleunigen. Denn Lallemand ermögliche die kontinuierliche Entwicklung und Lieferung verbesserter Produkte auf Biologika-Basis an Landwirte, so Benoit Hartmann, Head of Biologics bei Bayer. Er glaube fest daran, dass sich der Standort Wismar weiter zu einem Technologieführer entwickeln wird.

Von Kerstin Schröder