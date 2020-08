Wismar

Das Landesfilmarchiv hat erneut einen großen Schatz erhalten: die umfangreiche Sammlung eines Greifswalders mit Materialien zur Filmgeschichte, darunter hunderte seltene Filmprogramme aus der Stummfilmzeit mit Stars, wie Greta Garbo.

Filmenthusiast sammelte 50 Jahre lang

„Der Sohn eines in Greifswald verstorbenen Filmenthusiasten, der die Wohnung seines Vaters kurzfristig auflösen musste, wollte dessen umfangreiche Sammlung nur in gute Hände und zur sicheren Verwahrung geben“, berichtet Sabine Matthiesen, Geschäftsführerin des Filmbüros MV. Mehr als 50 Jahre hatte sein Vater Spezialliteratur zur Geschichte des Films, Filmplakate, tausende Filmprogramme und Fotos zusammengetragen. „Dem Sohn war wichtig, dass all dies erhalten und der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird.“

Filmprogramm zu „Anna Karenina“ mit Greta Garbo

Das Filmprogrammheft zu „Ivo der Bucklige“ von 1912 Quelle: Filmbüro

Acht prall gefüllte Umzugskartons haben Mitarbeiter des Filmbüros abgeholt. „Die übernommenen Filmprogramme unterschiedlichster Herausgeber bereichern die Sammlung des Landesfilmarchivs erheblich“, ist Karl-Heinz Steinbruch, Landesfilmarchivar in Wismar, hocherfreut. „Ein Schatz von hunderten seltenen Programmen aus der Stummfilmzeit wurde gehoben.“

Darunter seien herrliche Ausgaben aus dem Jahr 1928 zum Film „Anna Karenina“ mit Greta Garbo, den Filmen „Heimkehr“ und „Geheimnisse des Orients“ mit der aus Stettin stammenden Dita Parlo. Die ältesten bisher entdeckten Programme sind die zu den Filmen „Ivo der Bucklige“ von 1912 (!) und „Das indische Grabmal“ von 1921 – beide von dem Regisseur Joe May.

4500 wertvolle Filmbegleithefte im Vorjahr erhalten

Nach der Sortierung des gesamten Inhalts der Kartons werden die Objekte in die Datenbank des Archivs aufgenommen. So bleibt ein Stück Kulturgeschichte bewahrt.

Bereits im vergangenen Jahr wurden dem Landesfilmarchiv rund 4500 wertvolle historische Filmbegleithefte aus der privaten Sammlung von Prof. Wolf Völker sowie aus Rostock eine Sammlung von Plakaten, Zeitschriften und Programmen zur Filmgeschichte übergeben.

Aufgaben des Landesfilmarchivs Das Landesfilmarchiv erschließt, sammelt und archiviert Filme, Medienerzeugnisse, Filmbegleitmaterialien, wie Programmhefte, Fotos und Plakate aus und über Mecklenburg-Vorpommern. Es gewährleistet die Erhaltung und Nutzung der für MV überlieferten Filme und sichert das audiovisuelle Erbe des Landes. Wegen der spezifischen Ausrichtung und des im Filmbüro vorhandenen Wissens wurde das Landesfilmarchiv vom Landeshauptarchiv mit der archivarischen Betreuung sämtlichen filmischen Archivguts beauftragt, von der Erfassung bis zur Auswertung. Kontakt: Landesfilmarchiv/ Filmbüro MV in Wismar, Karl-Heinz Steinbruch, Telefon 03841-618 100 und 0177-270 3045 bzw. E-Mail: landesfilmarchiv@filmbuero-mv.de

