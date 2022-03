Wismar

Normalerweise ziehen die Teilnehmer der Montagsdemo lautstark durch die Wismarer Innenstadt. Doch diesmal haben sie es lautstark zurückbekommen. Während sich rund 400 Gegner der Corona-Politik auf dem Marktplatz versammelten und ihre Rede hielten, zog etwas anderes die Aufmerksamkeit vorbeigehender Passanten auf sich: ohrenbetäubende Musik aus einer Box. Die stand neben dem Rathaus. Mitgebracht hatten sie andere Demonstranten, knapp 30 Frauen und Männer. Sie hielten auch Plakate mit Sprüchen wie „Wir halten dagegen. Wer mit Nazis spaziert hat nichts kapiert. Für Aufklärung und Solidarität statt Verschwörungsmythen.“

Musik musste kurz leise gemacht werden

Und ihr Dagegenhalten war trotz personeller Unterzahl ziemlich wirksam. Unter anderem übertönte ein lautstarker „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten Redebeiträge der Montagsdemonstranten und auch das Verlesen der von der Polizei vorgegebenen Verhaltensregeln. Für Letzteres mussten die Gegendemonstranten dann kurzeitig die Musik leiser machen – was sie auch taten. Kurze Zeit später drehten sie die aber wieder voll auf.

Und so kam es zu einem Duell der Lautstärke: Mit Pfiffen, Hupen und Klingeln versuchten dann wiederum die Montagsdemonstranten die Lieder der Gegendemonstranten verhallen zu lassen. Doch das klappte nicht. Deshalb mussten sie diesmal unter „Begleitmusik“ von den Beatles den Marktplatz verlassen – mit „All you need is love“ (alles, was Du brauchst, ist Liebe).

Musik-Demonstranten rücken dichter heran

Schon bei der letzten Montagsdemo sollte eine Musikbox am Marktplatz aufgestellt werden. Der Wismarer Rentner Horst Bartels wollte damit auf die Teilnahme von Menschen mit rechter Gesinnung bei der Montagsdemo aufmerksam machen. Doch die Aktion wurde ihm vor Ort von der Polizei untersagt: Die Begründung: Er würde die Demonstration mit der Aktion stören und hätte seine nicht angemeldet.

Diesmal war die Aktion angemeldet, allerdings nicht von Horst Bartels, sondern von den Wismarern, die das Musik-Zeichen schon einmal vor zwei Wochen gesetzt hatten. Damals spielten sie auf dem Karstadt-Platz Lieder von Liebe und einem friedlichen Beisammensein. Diesmal spielten sie zunächst wieder dort, rückten dann aber dichter an den Marktplatz heran. Die Aktion wurde von mehreren Polizisten begleitet.

Die Montagsdemonstranten dementieren, dass Menschen mit rechter Gesinnung an ihren Aktionen teilnehmen. Diesmal gingen sie über die Mecklenburger Straße zur Dahlmannstraße, weiter über die Wallstraße bis zur Lübschen Straße und über die Neustadt bis zum Hafen. Über den Spiegelberg, die Scheuerstraße und entlang der Frischen Grube führte die Versammlung zur Bauhofstraße und vor dort unter anderem über die Bademutter- und die Krämerstraße schließlich zurück zum Marktplatz. Aufgrund der Länge des Aufzuges kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen. Nach mehreren Redebeiträgen endete die Versammlung gegen 20 Uhr.

Von Kerstin Schröder