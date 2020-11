Wismar

18 Grad und kein Regen: Der erste Novembertag im Wismarer Lockdown beschert dem Tierpark einige Besucher. 350 Euro liegen gegen Mittag in der Kasse, am Tagesende sollen es 1000 Euro sein, hofft Tierpark-Chef Michael Werner. Er ist zufrieden, sagt aber auch: „Das sind unruhige Zeiten, alles kann sich von einen Tag auf den anderen ändern.“

Das heißt: Der Betrieb kann auch schnell schließen – wenn so wenige Gäste vorbeischauen, dass es sich nicht mehr lohnt, die Kasse zu besetzen und die Toiletten zu säubern. „Am Donnerstag, wenn alle Touristen das Land verlassen haben, dann sind wir schlauer“, ergänzt Michael Werner.

Im Tierpark alles beim Alten

Bewirtschaftet wird die 17 Hektar große Anlage von einem Verein. Normalerweise öffnet der den Park von November bis Februar nur an den Wochenenden und Feiertagen. Doch im Corona-Lockdown „wollen wir das erst mal nicht tun, weil die Wismarer jetzt nicht mehr so viele Freizeitmöglichkeiten haben“, erklärt Michael Werner.

Aber das Wetter werde schlechter und die Tage kürzer. Innenangebote – wie zum Beispiel das Darwineum im Rostocker Zoo – gibt es nicht. „Das Gute ist, es muss nicht viel geändert werden“, freut sich Michael Werner. Lediglich die Gastronomie habe auf Kioskbetrieb umgestellt und die Parkeisenbahn fährt nicht mehr. „Ansonsten bleibt im Lockdown alles beim Alten.“

Läden sind kürzer geöffnet

Detlef Greinke hat die Öffnungszeiten von „Werners Eiscafé“ stark verkürzt. Quelle: Kerstin Schröder

In der Innenstadt sind zwischen 14 und 15 Uhr einige Passanten unterwegs, vor allem in den Geschäftsstraßen Hinter dem Rathaus und Hegede. In den Bäckereien ist es erstaunlich leer, der Marktplatz wirkt verwaist. In der Dankwartstraße hat Detlef Greinke ein Schild mit den neuen Öffnungszeiten von „Werners Eiscafé“ angebracht.

Das hat jetzt nicht mehr so lange auf wie noch im Oktober. Dienstags, donnerstags und sonnabends fünf Stunden und an drei weiteren Werktagen nur drei Stunden. Sonntags und bei schlechtem Wetter haben wir zu“, kündigt Detlef Greinke an. Frühester Beginn ist um 12 Uhr. „Vormittags kommen nur zwei, drei Leute, das lohnt sich nicht“, betont er.

Ein Ehepaar, das öfter vorbeikommt, möchte sich wie sonst das Eis draußen auf dem Hof genießen. „Das ist nicht erlaubt“, erklärt Detlef Greinke. Sein Eis gibt es bis auf Weiteres nur noch zum Mitnehmen. „Aber das macht fast niemand, wenn es kalt, stürmisch oder regnerisch ist“, bedauert Detlef Greinke.

Noch vor kurzem hat er in Plexiwände investiert, die er zwischen den Tischen aufgestellt hat. „Jetzt stehen sie ungenutzt herum.“ Auch Praktikanten stellt er nicht mehr ein – solange der Betrieb auf Sparflamme arbeitet.

Weniger Fischbrötchen verkauft

Am Hafen ist zur selben Zeit lautes Möwengeschrei zu hören. Normalerweise wird das von den vielen Menschen übertönt, die dort mit Fahrrädern, Fahrgastschiffen oder zu Fuß unterwegs sind. In den Auslagen der drei Fischbrötchen-Kutter liegt noch genügend Räucherware – auch Fischbrötchen sind noch reichlich vorhanden. Ein Verkäufer wartet auf Kundschaft. „Der Lockdown macht sich bemerkbar“, sagt er.

Nur wenige Leute sind auf der sehr beliebten Bummelmeile zu sehen. Karin und Wolfgang Groters haben ihre zwei Enkel dabei. „Wir sind keine Touristen, wir kommen aus Schwerin“, erzählen sie. Ein Tagesausflug würden sie unternehmen. Den machen auch Susann und Bruno Meyers. „Wir gucken uns unsere alte Heimat an“, sagen sie und knipsen an der Hafenspitze Erinnerungsfotos.

Durch die laufen keine Menschenmassen wie sonst. Die Sitzbänke sind leer – nur die vor den Kuttern sind besetzt. Dort machen es sich einige Fischbrötchen-Käufer kurz bequem – immer beobachtet von den Möwen, die hoffen, dass etwas herunterfällt. Doch das wird in den kommenden Wochen vermutlich viel weniger sein.

Zoo wird offene Parkanlage

Tierpark-Chef Michael Werner klagt nicht. Er ist mit dem Corona-Jahr zufrieden. Das sah nach dem ersten Lockdown anders aus. Damals hatte der Verein ein fünfstelliges Minus in der Kasse. Doch dann sind die Besucher in Scharen gekommen – und es waren viel mehr als in den vergangenen Jahren.

Sollten sie jetzt wegbleiben und die Anlage schließen, könnten die Wismarer trotzdem noch dort unterwegs sein, allerdings ohne tierische Begleitung. „Die Türen sind dann geöffnet, aber wir bieten keine Dienstleistungen an. Es ist dann eine offene Parkanlage so wie in jedem Winter.“

Von Kerstin Schröder