Wismar/Bad Doberan

Mit einer kleinen Delegation nahmen die Leichtathleten des PSV Wismar an der Landesmeisterschaft im Drei- und Vierkampf der Altersklassen 8 bis 11 Jahre in Bad Doberan teil. Es war der erste große Wettkampf des Jahres. Allerdings konnten wegen starker Beschränkung der Personenzahl im Stadion nur wenige Zuschauer die Wettkämpfe verfolgen.

Zudem gab es über den ganzen Sonnabend hinweg immer wieder Regenschauer, was gerade in den Sprungdisziplinen eine besondere Herausforderung für alle Sportler darstellte. Der ausrichtende Doberaner SV setzte sogar Pumpen ein, um die technischen Geräte einsatzfähig zu halten.

Jüngster holt Landestitel

Den Wismarer Nachwuchssportlern machte das Wetter nichts aus. Sie zeigten, dass sie fleißig trainiert hatten. Den größten Erfolg feierte der jüngste Starter Edgar Sarakewitz im Dreikampf der Altersklasse M8. Über 50 Meter lief er mit 8,29 Sekunden die schnellste Zeit aller Jungen seiner Altersklasse, hier zahlte sich das Startblocktraining aus.

Edgar Sarakewitz ist Landesmeister geworden. Quelle: PSV Wismar

Auch im Weitsprung sprang er mit 3,43 Meter am weitesten. Im Schlagballwurf konnte er mit 23,50 Meter mit den Besten mithalten. So kam Edgar Sarakewitz auf insgesamt 830 Punkte und holte damit den Landesmeistertitel im Dreikampf der Altersklasse 8 bei den Jungs.

Sportliche Familie Sarakewitz

Wie sportlich Familie Sarakewitz ist, unterstrich Edgars Schwester Käthe. Sie startet im Vierkampf mit der weiteren Disziplin Hochsprung in der Altersklasse 10 der Mädchen. Die Wismarerin war mit 7,71 Sekunden über 50 Meter und 1,25 Meter im Hochsprung in zwei Disziplinen die Stärkste ihrer Konkurrenz.

Den Weitsprung absolvierte sie mit 3,95 Meter ebenfalls auf hohem Niveau, so dass sie sich mit 22 Metern im Schlagballwurf in der Endauswertung Platz 3 und damit die Bronzemedaille sichern konnte. Direkt hinter Käthe landete Emma Becker auf Rang 4 der Altersklasse 10. Auch sie zeigte tolle Leistungen. In ihrer Spezialdisziplin, dem Schlagballwurf, warf sie mit 34 Meter die beste Weite.

Persönliche Bestleistungen

Eine weitere Medaille steuerte Ole Törber in der Altersklasse 10 bei, ebenfalls im Vierkampf. Er startete mit sehr guten 1,10 Metern im Hochsprung und lieferte mit 8,03 Sekunden über 50 Meter und 32,50 Metern im Schlagballwurf insgesamt drei neue persönliche Bestleistungen ab. Zusammen mit 3,57 Metern im Weitsprung errang er in der Gesamtauswertung Platz 3 und damit ebenfalls Bronze.

Einen richtig guten Tag erwischte auch Marlene Witt in der Klasse W 11. Mit 8,14 Sekunden im 50-Meter-Lauf und 33,50 Metern im Schlagballwurf gelangen ihr zwei neue persönliche Bestleistungen. Am Ende landete sie auf Rang 5.

Für Ida Christoffers in der Klasse W 9 waren es die ersten Landesmeisterschaften im Freien. Sie lieferte mit 3,26 Metern im Weitsprung und 8,47 Sekunden im 50-Meter-Lauf zwei neue persönliche Bestleistungen ab und setzte damit ihren Trainingsfleiß in viele Punkte um. Im Ballwurf konnte sie ihre Trainingsleistungen mit 13 Metern noch nicht zeigen, sie errang in einem großen Starterfeld im Dreikampf einen 9. Platz.

Von Katrin Schmallowsky