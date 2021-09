Wismar

Die jungen Sportler des PSV Wismar haben auch beim Ostseepokal der Leichtathletik-Altersklassen 8 bis 13 in Rostock sehr gute Leistungen erzielt. Zehn Kinder haben an den Wettkämpfen teilgenommen.

Den größten Erfolg feierte Edgar Sarakewitz. Er gewann nicht nur drei Goldmedaillen für 8,28 Sekunden über 50 Meter, 29 Meter im Ballwurf und 3,95 Meter im Weitsprung. Sein Weitsprungergebnis bedeutete gleichzeitig einen neuen Rekord für den Ostseepokal und so konnte sich Edgar über den Ostseepokal für die beste Einzelleistung in der Altersklasse der achtjährigen Jungen freuen. Beim 800 Meter-Lauf wurde Edgar in 3:14 Minuten Fünfter.

Emma Becker in der Altersklasse 10 hatte in den letzten Wochen bereits gezeigt, dass sie sehr weit werfen kann. Leider übertrat sie mehrfach die Abwurflinie, sodass die sehr guten Würfe ungültig wurden. Beim Ostseepokal gelang ihr mit 36 Metern eine neue persönliche Bestleistung, für die sie die Goldmedaille gewann. Auch im Sprint zeigte sie einen schnellen Lauf und zog mit 8,26 Sekunden in den B-Endlauf ein - hier wurde sie Dritte.

Bronze für die Staffel

In derselben Altersklasse trat auch Käthe Sarakewitz im Sprint über 50 Meter an. Sie konnte den A-Endlauf erreichen. Hier zeigte sie einen sehr guten Start und erlief in einem schnellen Rennen in 7,68 Sekunden den zweiten Platz und damit die Silbermedaille.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seine sehr guten Trainingsleistungen abrufen konnte auch Tim Christoffers über 800 Meter in der Altersklasse 12. In einem schnellen Rennen erkämpfte er auf der Zielgeraden mit einem starken Schlussspurt die Bronzemedaille in der neuen persönlichen Bestleistung von 2:39 Minuten.

Am Ende des langen Wettkampftages standen die Staffelwettbewerbe an. Die Jungenstaffel des PSV Wismar in der Besetzung Eric Jahnke, Lasse Schmallowsky, Taavi Malchow und Tim Christoffers lief in der Altersklasse U14 ein gutes Rennen und gewann in 44,10 Sekunden die Bronzemedaille über 4 mal 75 Meter.

Von Katrin Schmallowsky