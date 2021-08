Wismar

Dagmar Broy ist nach 30 Jahren im Dienst der Seniorenheime der Hansestadt Wismar gestern in den Ruhestand verabschiedet worden. Bürgermeister Thomas Beyer (SPD), der sie aus der Zeit der politischen Wende und des Neuen Forums kennt, würdigte ihre Verdienste um die Entwicklung der städtischen Seniorenheime, die sie seit 1998 geleitet hat. Dagmar Broy habe dem Unternehmen Struktur gegeben, sie sei eine Macherin gewesen und von ihren Kolleginnen und Kollegen vor allem für ihre Menschlichkeit geschätzt worden. „Sie hinterlässt großartige Seniorenheime der Hansestadt Wismar“, so Beyer.

Von zahlreichen Weggefährten, Kooperationspartnern, Mitgliedern der Bürgerschaft, Mitarbeitern der Stadtverwaltung, von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie von Bewohnern nahm Dagmar Broy, die am Freitag ihren 65. Geburtstag begeht, die besten Wünsche für den neuen Lebensabschnitt entgegen.

Anerkennende und wertschätzende Worte

Sie sei ganz bewegt angesichts der anerkennenden und wertschätzenden Worte, bedankte sich Dagmar Broy, gab den Dank an sie aber an ihr Kollegium und alle Mitarbeitenden in den Seniorenheimen weiter. „Es ist immer eine Gemeinschaftsleistung gewesen“, erklärte sie und räumte ein, dass der Tag des Abschieds kein leichter für sie sei. „Die Arbeit mit und für Menschen hat mich sehr berührt und mir große Freude bereitet.“

Zunächst war sie als Wirtschaftsleiterin in dem einzigen Seniorenheim der Stadt tätig. In dem damaligen Feierabend- und Pflegeheim in der Störtebekerstraße am Friedenshof ging es in den 1990er Jahren zuallererst darum, Arbeitserleichterungen für das Pflegepersonal zu schaffen und das Leben für die Bewohner angenehmer zu gestalten. „Sie freuten sich darüber, dass sie dichte Fenster, Rollatoren und verstellbare Betten bekamen“, blickte Dagmar Broy zurück auf ihre ersten Jahre. Die Einführung der Pflegeversicherung 1995 bezeichnete sie als „Geburtsstunde der Bürokratie in der Pflege“.

Seniorenheim bei laufendem Betrieb saniert

Nach mehreren Heimleitern übernahm sie 1998 die Leitung des inzwischen eigenständigen Betriebes. In zwei Abschnitten wurden die beiden Häuser des Seniorenheims saniert – „bei laufendem Betrieb, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen“, räumte die scheidende Chefin ein. Nach Ansicht des Bürgermeisters habe sie diese Phase der Modernisierung mit Bravour gemeistert.

Günther Peglow überreicht Dagmar Broy im Namen der Bewohner im Pflegezentrum an der Lübschen Burg einen Blumentopf zum Abschied. Quelle: Haike Werfel

Nach Beschlüssen der Bürgerschaft hatte Dagmar Broy in den Folgejahren weitere Bauvorhaben zu verwirklichen: Nach dem Neubau in Wendorf kam 2012 als dritter Standort das Pflegezentrum an der Lübschen Burg hinzu und 2017 ein Neubau für betreutes Wohnen mit einer Wohngruppe am Friedenshof. „32 Millionen Euro haben wir in all den Jahren verbaut“, berichtete Marco Meißner von der MHB Architekten+Ingenieure GmbH. Der Geschäftsführer dankte Dagmar Broy dafür, „dass wir mit Ihnen neue Konzepte entwickeln konnten, damit sich die Bewohner wohlfühlen“. Er beschrieb sie als „hoch sympathische und extrem empathische Frau, die große Fußstapfen in alle Richtungen hinterlässt“.

Fünf Jahre Zusatzjob in Perspektive Wismar gGmbH

Zusätzlich zur Leitung der städtischen Seniorenheime hatte Dagmar Broy ab 2003 die Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt in eine gemeinnützige GmbH zu führen. Sie hat diese Gesellschaft fünf Jahre lang aufgebaut und als gesundes Unternehmen an ihre Nachfolgerin übergeben, zollte der Bürgermeister auch dafür Respekt. Das tat ebenfalls der Vorsitzende der Vereinigung kommunaler Pflegeeinrichtungen in MV, Uwe Reinhardt, unter anderem für ihre Tätigkeit in der Schiedsstelle und im Landespflegeausschuss.

Dagmar Broy freut sich auf mehr Zeit für Familie

Heute seien die Anforderungen an die Pflege sehr viel komplexer als noch vor 30 Jahren. „Die Pflege ist mehr als Hand und Herz für die Heimbewohner. Die computergestützte Pflegedokumentation ist als Quelle an Informationen unentbehrlich“, erklärte Dagmar Broy. Auch sie sparte nicht mit Dankesworten an alle, die die Entwicklung des städtischen Pflegebetriebes unterstützt haben. Ganz besonders aber dankte sie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die oftmals familiäre Belange hinter ihre Dienste stellen müssen.

Ihren Nachfolger Ludger Langen hat sie seit dem 1. Mai eingearbeitet. Er übernimmt ab heute den Eigenbetrieb mit rund 250 Mitarbeitenden und rund 280 Bewohnern. Dagmar Broy freut sich darauf, jetzt mehr Zeit für ihre Familie und die drei Enkelkinder zu haben, für ihr Hobby, die Schmuckgestaltung, sowie für Reisen mit ihrem Ehemann.

Von Haike Werfel