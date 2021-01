Wismar

Der Discounter Lidl will in Wismar den Einkaufsmarkt im Bereich Lübsche Straße/Lembkenhof vergrößern. Mit einem Schreiben hat sich das Unternehmen an die Hansestadt gewandt und die Gründe erläutert.

Danach soll die neue Verkaufsfläche 1100 Quadratmeter betragen. Das wären etwa 300 Quadratmeter mehr als jetzt. Die Erweiterung sei erforderlich, so Lidl, „um sich langfristig an die Kunden- und Mitarbeiterbedürfnisse anzupassen. Die Erwartungen der Kunden haben sich im Hinblick auf das Einkaufserlebnis geändert“. Das gelte für die Präsentation der Waren und wie man an die Waren im Markt herankomme.

Lidl: keine Sortimentserweiterung

Der Discounter beteuert in dem Schreiben an die Stadt, dass die Erweiterung des Verkaufsraumes nicht mit einer Sortimentserweiterung einhergehe. Sie diene „der kundenfreundlichen Präsentation eines zeitgemäßen Sortiments“.

Lidl argumentiert: „Für ein generationsfreundliches Einkaufen sind mehr Durchgänge und auch die Reduzierung der Regalhöhen notwendig. Für unsere Mitarbeiter ist durch die Erneuerung und Optimierung der Nebenfläche ein einfacheres Arbeiten möglich. Die größere Lagerfläche der Filiale führt zu weniger Lkw-Touren, so dass der CO2 -Ausstoß reduziert werden kann.“

Der Discounter verweist ferner darauf, dass mit der Erweiterung der Standort langfristig gesichert werden solle. In dem Schreiben verpflichtet sich Lidl, die Kosten für das Planverfahren zu übernehmen.

Sondergebiet Einzelhandel

Die Erweiterung ist nicht ohne Weiteres möglich, sie erfordert ein Bauleitverfahren. Innerhalb des seit 2002 rechtskräftigen B-Plan-Gebietes „Lembkenhof“ wurde ein Nahversorger (Lidl) mit einer für Mischgebiete maximal zulässigen Verkaufsraumfläche von 800 Quadratmeter errichtet.

Einzelhandelsbetriebe mit mehr als 800 Quadratmetern sind nur in Sondergebieten zulässig. Daher muss der B-Plan von Mischgebiet in ein Sondergebiet für „großflächigen Einzelhandel“ geändert werden.

Kritik an Erweiterung

Im Bauausschuss der Bürgerschaft gab es zur Erweiterung Pro und Contra. Sönke Reimann (FDP) meinte, dass Wismar schon jetzt Spitze bei der Verkaufsfläche sei. In der Innenstadt hingegen fehle ein Discounter. Mit der Planänderung „schaffen wir wieder einen Fall, auf den sich dann andere beziehen“, so Reimann.

Neues regionales Einzelhandelskonzept Wismar und die Umlandgemeinden haben sich auf ein neues regionales Einzelhandelskonzept verständigt. Die Fortschreibung aus dem Jahr 2012 muss aber noch von den Gemeinden beschlossen werden. Das könnte noch im ersten Quartal 2021 der Fall sein. Zu den Gründen sagt Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD): „Eine Aktualisierung ist aufgrund umfangreicher Entwicklungen und Ansprüche des Einzelhandels und aufgrund der Anpassung an geänderte rechtliche Vorgaben erforderlich.“ Von besonderer Bedeutung für Wismar ist die Verringerung der Anzahl zentraler Versorgungsbereiche von acht auf folgende vier: Wismar Innenstadt, Burgwall-Center, Hansehof-Dreweswäldchen, Wendorf/Ostseeblick. Dafür steigt die Anzahl kleinerer Nahversorgungsstandorte von 9 auf 15. Hier kommt Dargetzow neu hinzu.

Anders sieht es Christian Speck (Für Wismar), weil es darum gehe, „Waren vernünftig zu präsentieren“. Das Sortiment solle ja nicht erweitert werden. Für Frieder Bohacek (SPD) ist mit der Erweiterung eine Bereicherung für die Leute verbunden, die dort einkaufen.

Bekennender Gegner größerer Einkaufsmärkte und des Aufweichens von B-Plänen ist Roland Kargel (Die Linke). „Wir öffnen Tür und Tor“. Die Entwicklung sei gegen die Innenstädte gerichtet. Kargel hält auch das Argument, dass keine innenstadtrelevanten Dinge verkauft werden, für nicht schlüssig.

Beispiel Hinter Wendorf

Als Beispiel für moderne Discounter in Wismar gilt der Aldi in Hinter Wendorf. Der 1997 eröffnete Markt wurde zugunsten einer modernen Filiale abgerissen. 2019 war die Einweihung des neuen Marktes mit einer Verkaufsfläche von 1267 Quadratmetern.

Für Bausenator Michael Berkhahn (CDU) zeigt sich eine Entwicklung, der die Stadt auch Rechnung tragen müsse. Das Kaufverhalten und die Warenpräsentation hätten sich verändert. Die Größe der Märkte habe sich von 700 über 800 und jetzt häufig 1200 Quadratmeter entwickelt. Berkhahn: „Der Bürger erwartet mehr Komfort.“ Es gehe auch um Angebot und Nachfrage. „Wo geht der Kunde hin, eine Ruine will auch keiner haben“, so der Senator.

Der Bauausschuss der Bürgerschaft hat 5:4 für die Aufstellung der Änderung des Bebauungsplanes gestimmt. In der Bürgerschaft gab es eine klare Mehrheit dafür. Die Hansestadt und Lidl schließen einen städtebaulichen Vertrag, der die Kostenübernahme durch den Discounter regelt.

