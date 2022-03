Wismar: Linke will Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus

Wismar

Die Linke drängt auf eine Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus in der Hansestadt. Der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Januar wurde im Jahr 2005 von den Vereinten Nationen zum Gedenken an den Holocaust und den 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau eingeführt.

Linken-Fraktionschef Horst Krumpen: „Auch in Wismar erinnern zahlreiche Stolpersteine an Opfer des Nationalsozialismus. Anlässlich des jährlichen Gedenktages wurde deutlich, dass es jedoch keinen zentralen Ort gibt, an dem dieser Opfer in würdiger Form gedacht werden kann.“

Das soll sich ändern. Ein Antrag in der letzten Sitzung der Bürgerschaft zielte darauf, dass der Bürgermeister für die Einrichtung einer angemessenen Gedenkstätte Vorschläge zu Ort und Umsetzung, zum Beispiel Gedenktafel oder Skulptur, unterbreiten soll. Auf Vorschlag von Thomas Beyer (SPD) wird das Thema nun vorab im Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales diskutiert und dann anschließend der Bürgerschaft zur Entscheidung vorgelegt.

Von hoff