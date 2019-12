Wismar: Linke will mehr Würdigung des Partei-Ehrenamtes

Wismar

„ Ehrenamt ehrt Ehrenamt“: Seit elf Jahren gibt es diese Veranstaltung in Wismar. Anlass ist der Internationale Tag des Ehrenamtes, der jährlich am 5. Dezember begangen wird. Die Linksfraktion nimmt daran Anstoß. Sie hat in der letzten Sitzung der Bürgerschaft beantragt, den Kreis der Eingeladenen auf alle ehrenamtlichen Menschen in der Stadt auszuweiten.

Im Kern geht es darum, auch Parteien einzuladen. Diese sollten so behandelt werden wie Vereine, meint Horst Krumpen, der eine Anerkennungskultur forderte. Allerdings hat der Antrag nicht explizit gefordert, dass Parteien eingeladen werden sollen.

Genau das bemängelte Tom Brüggert ( CDU). Er machte keinen Hehl daraus, was er von dem Antrag hält: nichts. Eigentlich wollte er sich zu dem „schwachsinnigen Antrag“, wie er sagte, auch nicht äußern. Tat es dann aber doch. Brüggert: „Der Antrag ist falsch formuliert.“

Die Diskussion nahm mehr Zeit in Anspruch als so manches Millionenvorhaben in der Stadt. Mit nur sechs Ja-Stimmen gab es auch keine Mehrheit. Durch die Hintertür wird die Linke wohl dennoch Erfolg haben.

Als Vizepräsidentin der Bürgerschaft kündigte Christa Hagemann (Linke) an, dass die Botschaft angekommen sei, das Format werde überprüft. Auch Bürgerschaftspräsidentin Sabine Mönch-Kalina (Für Wismar) sagte nach der Abstimmung, dass man sich in Zukunft damit befassen werde.

Zur Veranstaltung „ Ehrenamt ehrt Ehrenamt“ lädt das Präsidium der Bürgerschaft ein. In der Regel wird ein Vertreter eines Vereins und eines Verbandes eingeladen. Soweit diese bekannt sind.

Die Initiative zu der Veranstaltung ging von Gerd Zielenkiewitz aus, als er damals Präsident der Bürgerschaft war. Zielenkiewitz (Für Wismar) sagte, das der Begriff „ Ehrenamt“ zum Teil schwer zu fassen sei und verwies darauf, dass auch Vertreter von Kirchen nicht dabei sind. Sein Nachfolger, Tilo Gundlack ( SPD), setzt die Tradition der Veranstaltung fort. Es gebe etwa 240 Vereine in Wismar. Würden alle kommen, ginge die Kogge unter, so Gundlack. Die Liste, die er von Zielenkiewitz übernommen habe, sei immer mal wieder modifiziert worden.

Sabine Mönch-Kalina hatte im Vorfeld der Sitzung mitgeteilt, dass es „seit Jahren keine Kritik, keine Hinweise auf Ungleichbehandlungen und auch keine Vorschläge für Verbesserungen oder Veränderungen“ gegeben habe.

