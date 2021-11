Wismar: Linke will neue Hochbrücke ohne Radweg

Wismar

Eine neue Hochbrücke ohne Rad- und Gehweg. Das ist der Wunsch der Linksfraktion in der Bürgerschaft. „Die Menschen zeigen uns, wo sie entlangfahren, der überwiegende Teil fährt unterhalb der Hochbrücke“, nennt Fraktionschef Horst Krumpen einen Grund. Dieses Nutzerverhalten sollte bei der Planung des Ersatzbauwerks berücksichtigt werden. Das würde ohne Rad- und Gehweg sechs Meter schmaler und damit deutlich filigraner werden, so ein weiteres Argument der Linken. Letztendlich würde die neue Hochbrücke weniger kosten.

Am schnellsten und bequemsten über die Brücke

„Ich fahre meistens unter der Hochbrücke durch, dann bin ich schneller in der Stadt“, sagt Marie-Anne Schlaberg. Wismars ADFC-Vorsitzende wohnt im Osten der Stadt. „Wenn ich aber mit dem E-Bike unterwegs bin, dann fahre ich über die Hochbrücke. Die Bahnschranken in der Rostocker Straße sind oft und lange zu, so dass man durch den Fußgängertunnel muss. Das E-Bike ist mir aber zu schwer, es in der Schiene über die Treppenstufen zu schieben.“

Jürgen Engelbrecht, der im Süden Wismars zu Hause und ebenfalls passionierter Radfahrer ist, fährt am liebsten auf der Hochbrücke. „Das ist der schnellste und bequemste Weg für mich“, erklärt er. So hält es auch Heike Orlowski aus Wendorf. „Wegen meines Rückens fahre ich nicht über das Kopfsteinpflaster unter der Brücke. Außerdem habe ich früher zu oft an den Schranken gestanden.“ Für sie ist ein Radweg auf der Hochbrücke ein Muss.

Auch Sibylle Runge (SPD) nimmt Radfahrer auf der Hochbrücke wahr, wenn sie dort unterwegs ist. Sie ist überzeugt, „dass wir nach der grünen Verkehrswende in zehn Jahren über die Brücke radeln werden, was das Zeug hält.“

Linke will getrennte Führung von Radweg

Die Linke-Fraktion brachte in der jüngsten Sitzung der Bürgerschaft einen Antrag ein, wonach das Stadtparlament eine getrennte Führung von Rad- und Gehweg für den Ersatzbau der Hochbrücke beschließen solle. Diesen Beschluss habe der Bürgermeister dann an das Landesstraßenbauamt weiterzuleiten, damit es die Planungen zu einer getrennten Führung des Rad- und Gehweges unterhalb der jetzigen Hochbrücke auf den Weg bringt. „Der Bau der Hochbrücke mit einem Rad- und Gehweg ist nicht gesetzlich vorgeschrieben“, erklärte Fraktionschef Krumpen. „Wir können entscheiden, wie sie gebaut werden soll. Außerdem muss das Land die Kosten dann übernehmen, wenn wir den Rad- und Gehweg getrennt zur Hochbrücke führen.“

Stadt ist für Brückenersatzbau nicht zuständig

„Wir brauchen Radwege nicht nur auf, sondern auch unter der Hochbrücke.“ Michael Berkhahn (CDU) Senator Quelle: privat

Bausenator Michael Berkhahn (CDU) intervenierte: Die Linke gehe von zwei falschen Grundthesen aus. Es sei nicht richtig, dass die Bürgerschaft die Entscheidung treffen könne, wie eine Landesstraßenbaumaßnahme zu erfolgen hat. Für den Ersatzbau der Hochbrücke sei das Land als Straßenbaulastträger zuständig und nicht die Stadt. Sie könne lediglich den Wunsch der Linksfraktion, den Radweg von oben nach unten zu verlegen, ans Land weitergeben, das habe der Bürgermeister bereits getan.

Senator verweist auf Rechtsvorschrift für Radwege

Auch die zweite These, es gebe keine rechtliche Verpflichtung und keine rechtliche Norm für das Land, wie es Radwege zu bauen hat, sei laut Berkhahn falsch. Er verwies auf eine Richtlinie für Anlagen von Stadtstraßen und auf eine Empfehlung für Radverkehrsanlagen. Danach hänge die Art der Radwegeführung von der Verkehrsstärke und der Geschwindigkeit des Fahrzeugverkehrs ab. Da auf der Hochbrücke von rund 2000 Fahrzeugen in der Spitze auszugehen sei, die mit 50 km/h fahren, sei ein Radweg nicht auf der Fahrbahn zu planen, sondern als getrennt geführte Trasse.

Ausnahmeregelung trifft für Wismar nicht zu

Eine Ausnahme, so Berkhahn, gebe es nach Auskunft im Straßenbauamt dann, wenn geeignete Radwege anderer Baulastträger vorhanden sind und diese genutzt werden können. Nur dann könne auf einen Radweg an der Landesstraße verzichtet werden. Der Weg unterhalb der Hochbrücke sei aber völlig unzureichend. Es sei überhaupt kein Radweg, sondern eher ein Trampelpfad. „Aus diesem Grund muss auf der neuen Hochbrücke ein vernünftiger Radweg gebaut werden“, erklärte der Bausenator.

Stadt will auch unterhalb der Brücke Radweg bauen

Außerdem plädiere die Verwaltung für Radwege nicht nur auf der Hochbrücke, sondern auch unterhalb. „Wir werden Radwege und Radwegeverbindungen im Städtebaulichen Rahmenplan Wismar-Ost vorstellen“, kündigte Berkhahn an. Den Rahmenplan aus dem Jahr 2008 will die Stadt für den Teilbereich südlich der Hochbrücke, also für die Wohnkomplexe Rostocker Straße/Platter Kamp/Flöter Weg/Am Mühlenteich, fortschreiben. Er ist sozusagen Grundlage für weiterführende Bauplanungen.

Ein Radweg unterhalb der Hochbrücke sei letztlich auch als Ausweichmöglichkeit erforderlich für den Fall, dass die Brücke mal gesperrt werden muss.

Die Bürgerschaft hat den Antrag der Linksfraktion abgelehnt.

