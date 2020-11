Wismar: Lions Club unterstützt mit Kalenderverkauf vier Projekte

Wismar

Der Lions Club Wismar sammelt wieder mit Adventskalendern Geld für den guten Zweck. Zum zehnten Mal sind jetzt die 24 Türchen mit mehreren Preisen gefüllt worden. Sie sind die Anreize, den Kalender für 6 Euro zu kaufen. Insgesamt gibt es 77 Einzelpreise im Wert von 6000 Euro.

Der Erlös kommt in diesem Jahr der Wismarer Tafel, dem Mittagstisch für Leib und Seele in der Kirche St. Nikolai, dem Kunstverein KaSo und dem Projekt „Stadtmütter in Wismar“ des DRK-Kreisverbandes Nordwestmecklenburg zugute.

Anzeige

Hier gibt es die Kalender

Verkauft wird der Kalender in einer Auflage von 2500 Exemplaren ab sofort in der Buchhandlung Inge Peplau, im Marktkauf Wendorf, in der Gluth rund ums Büro GmbH, der Friedenshof-Apotheke, der Markt-Apotheke, der Gaststätte Reuterhaus, im Schießer, in Bücherwelten Kindler und in der Anker-Apotheke.

Außerdem wird am 21. und 28. November auf dem Marktplatz ein Stand des Lion Clubs aufgebaut, an dem der Kalender ebenfalls erworben werden kann, wie die Clubmitglieder Torsten Scholze und Jan Matzkeit (r.) berichten.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Welche Glücksnummern für den jeweiligen Tag gezogen wurden, ist im Dezember in der OZ oder auf der Internetseite des Lions Club unter www.lionsclub-wismar.de zu lesen.

Lesen Sie auch

Von Kerstin Schröder