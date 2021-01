Wismar

Zu einer Störung der Fernwärmeversorgung war es am Donnerstag, 7. Januar, am späten Abend in Wismar im Bereich Gdansker Straße/Ecke Philosophenweg gekommen. Hiervon waren etwa 150 Kunden der Stadtwerke Wismar betroffen.

„Die Kollegen arbeiteten die ganze Nacht unter schwierigen Wetterbedingungen und konnten gemeinsam mit der Firma Eduard Dewenter KG Tiefbau gegen 3 Uhr die Ursache der Störung ausfindig machen. Es war ein Loch in einer Fernwärmeleitung“, so Stadtwerke-Sprecherin Sylvia Bartsch.

Gegen 5.30 Uhr wurden die Reparaturen abgeschlossen, sodass um 6 Uhr am Freitagmorgen die Versorgung aller Kunden wiederhergestellt war.

Mitarbeiter arbeiteten in der Nacht für Warmwasser

„Unsere Mitarbeiter haben heute Nacht herausragenden Einsatz gezeigt, sodass unsere Kunden bereits wieder am frühen Morgen mit Wärme und Warmwasser versorgt werden konnten“, so Andreas Grzesko, Geschäftsführer der Stadtwerke Wismar. Er bedauert zugleich die Unannehmlichkeiten, die den Kunden entstanden sind.

Das Blockheizkraftwerk am Kagenmarkt versorgt seit dem 1. Januar 1994 Bewohner der Hansestadt. Es erzeugte 2019 in der Wärmeerzeugung 5800 Megawattstunden und in der Stromerzeugung 2564 Megawattstunden.

