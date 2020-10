Wismar

Alle Bundesländer haben oder starten noch in die Herbstferien. Am Montag legen zum Beispiel Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen los. In Wismar können sich Hoteliers, Freizeitanbieter und Einzelhändler freuen. Einnahmen sind nach den Corona-Einbußen mehr als willkommen. „Im Moment läuft es richtig gut“, sagt Sibylle Donath, Leiterin der städtischen Tourismuszentrale.

Und: Gäste der Stadt können durchaus noch ein Schnäppchen machen. Mit dem Couponheft „ Wismarplus“ lassen sich bei privaten und städtischen Einrichtungen Rabatte erzielen. Gültig ist es bis Jahresende.

„ Wismarplus “ lohnt sich noch

Lohnt sich aber noch die Anschaffung für zwölf Euro. „Ja“, ist Sybille Donath überzeugt. Ein typisches Beispiel: Im Verkaufspreis von zwölf Euro ist die Teilnahme an einer öffentlichen Stadtführung, der Besuch der Aussichtsplattform der St.-Georgen-Kirche und eine Filmaufführung des 3D-Filmes „ Bruno Backstein“ im Kirchturm von St. Marien enthalten. Allein dafür beträgt die Ersparnis 13 Euro. Zusätzlich können beliebig viele eigene Kinder von Couponheft-Nutzern im Alter von bis zu 16 Jahren diese drei Angebote kostenfrei nutzen. Ersparnis pro Kind: fünf bzw. zwei Euro.

Ziel des Couponheftes ist es, die Nutzung der touristischen Angebote der Stadt und der privaten Partner zu erhöhen. Mit dem Couponheft 2020 wurde die Familienfreundlichkeit stärker fokussiert. Maximal 72,40 Euro kann der Inhaber sparen. Im Vorjahr belief sich die maximale Ersparnis auf 48,80 Euro, der Verkaufspreis für das Heft ist dabei bereits abgezogen.

Nachfrage trotz Corona fast wie im Vorjahr

Wegen Corona war „ Wismarplus“ über Wochen kaum gefragt. Mitte März kam das öffentliche Leben zum Erliegen. Erst wieder mit den ersten Lockerungen Ende Mai ging es allmählich wieder bergauf.

Trotz Corona wurden 2020 bis zum letzten Montag immerhin 369 Couponhefte verkauft. 2019 waren es 426 Hefte, beim Start 2016 nur 22, im Jahr 2017 dann 391 und 2018 immerhin 478 Hefte. Langfristig strebt die Tourismuszentrale eine jährliche Mindestverkaufszahl von 500 Stück an. Das entspricht einem Umsatz von 6000 Euro.

Heft soll attraktiver werden

Die CDU-Fraktion in der Bürgerschaft hatte noch vor dem Lockdown die Frage aufgeworfen, wie das Couponheft attraktiver gemacht werden kann. „Wir sind mit dem Angebot grundsätzlich zufrieden. Wir müssen jedoch schauen, wie wir die Zahl der Nutzer deutlich erhöhen. Das Angebot muss so gestrickt sein, dass es auch für Touristen mit kurzen Aufenthaltszeiten attraktiv ist und damit für alle Beteiligten einen echten Mehrwert bietet“, so Hannes Naumann.

Erhältlich sind die Couponhefte in der Wismarer Tou­rist-Information in der Lübschen Straße 23 a. Wer eine Stadtführung buchen möchte, wird gleich auf das Heft hingewiesen. Quelle: privat

Einige Neuerungen für 2021

Inzwischen stehen einige Änderungen für 2021 fest. Neu ins Heft aufgenommen werden Ausfahren mit Traditionsschiffen und das Sommertheater. Reduziert werden die Vergünstigungen bei Vorstellungen des Theaters der Hansestadt. Bisher gilt: Zwei Eintrittskarten können zum Preis von einer Karte erworben werden. Dieses Angebot hat sich gut herumgesprochen. Denn im Durchschnitt kostet eine Karte 15 Euro. Clevere Wismarer haben sich dafür das Couponheft zugelegt. Weil das nicht im Sinne des Erfinders ist, soll es 2021 die Theaterkarten zum ermäßigten Preis geben. Die Ersparnis fällt dann weniger üppig aus.

Hier können Sie sparen Bei diesen 14 Einrichtungen kann mit dem Couponheft Geld gespart werden: Tourist-Information, Schabbell-Museum, Theater, NDR-Konzerte, Hanse Sektkellerei, Adler-Schiffe, Wonnemar, Phantechnikum, Tierpark, Mumpitz, Einkaufsläden von „Gute Adressen“ und „ Wismars Lieblinge“, Nahbus, Marienkino. Beispiel Tourist-Information: öffentliche Stadtführung (Ersparnis: 7 €), Aussichtsplattform St. Georgen (3 €), 3D-Film St.-Marien-Kirchturm (3 €). Außerdem gilt: Mitnahme beliebig vieler eigener Kinder bis zum 16. Lebensjahr frei (Ersparnis pro Kind 5 bzw. 2 €). Das Couponheft ist in der Wismarer Tou­rist-Information, Lübsche Straße 23 a, erhältlich.

Das Couponheft von 2019 wurde 345 Mal für die Aussichtsplattform von St. Georgen, den 3D-Film „ Bruno Backstein“ und Stadtführungen genutzt. 263 Einlösungen erfolgten für das Theater, 166 Abschnitte wurden bei den beteiligten privaten Partnern eingelöst und 57 im Schabbell.

Rabattheft soll 2022 kommen

Parallel plant die Tourist-Information ab 2022 die Einführung eines Rabattheftes. Das soll voraussichtlich zum Selbstkostenpreis von etwa zwei bis drei Euro für Schnäppchenjäger erhältlich sein. Das wird dann mit Angeboten vom Supermarkt bis zur Autowaschanlage gespickt sein.

Svenja Preuss, Vorsitzende des Regionalverbandes Wismar des Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) findet das Couponheft attraktiv. „Das Produkt ist gut, es sollte ausgebaut werden. Das dauert aber seine Zeit.“ Dagegen hält sie von einem reinen Rabattheft nichts, nur um mal hier zehn oder dort fünf Prozent abzustauben. Preuss: „Ich würde kein Heft kaufen, nur weil dort Rabatte drin sind.“

