Wismar/Beckerwitz

Den höchsten Betrag, den Andreas Schröder aus Beckerwitz in den vergangenen Jahren beim Lotto gewonnen hat, sind bislang 25 Euro gewesen. Nun hat ihm die Glücksfee etwas Größeres und Teureres gebracht: ein Fiat 500 Cabrio. Es ist eins von 25 dieser Kleinwagen, die zum Muttertag über die Bingo-Umweltlotterie verlost worden sind. Und es ist das einzige, das einen neuen Besitzer in Mecklenburg-Vorpommern gefunden hat. Lotto MV-Geschäftsführerin Barbara Becker-Hornickel hat dem 59-jährigen Gewinner gestern in Wismar die Autoschlüssel und den Pkw übergeben. Andreas Schröder freut sich und will das Auto seiner Frau Doreen zum Fahren überlassen. Er sieht es als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, denn am Sonntag wird der Beckerwitzer 60 Jahre alt.

Barbara Becker-Hornickel, die das Auto zusammen mit den Verkaufsdamen des Wismarer Lotto-Standes Katharina Strathmann und Evelyn Matthies übergeben hat, geht bald in den Ruhstand und freut sich auf mehr Freizeit. In ihrer 27-jährigen Amtszeit hat es 49 Millionäre in MV gegeben und Hunderte Autogewinner.

Kerstin Schröder