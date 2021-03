Wismar

Die Corona-Krise macht dem Einzelhandel in den Innenstädten schwer zu schaffen. Während die Online-Riesen sich über wachsende Umsätze im Lockdown freuen, kämpfen viele stationäre Händler ums Überleben. Nun gibt es die ersten Ideen, wie das Shopping in den Stadtzentren unterstützt und zukunftsfähig gemacht werden könnte.

Die CDU-Fraktion der Wismarer Bürgerschaft bringt Stadtgutscheine ins Gespräch. Die gibt es bereits in mehr als 800 deutschen Städten. Vielerorts funktioniert das so: Die Stadt sorgt für einen finanziellen Bonus zuzüglich zum eigentlichen Wert des Gutscheins. Das soll Kunden anlocken und die Tatsache, dass sie die Gutscheine in jedem Geschäft ihrer Wahl einlösen können.

Kleineres Risiko

Die Christdemokraten können sich solche Gutscheine auch für Wismar vorstellen. Das Gute sei: „Mit den Gutscheinen, die nicht nur für ein bestimmtes Unternehmen gültig sind, fällt die Unsicherheit bei den Kunden weg, dass Läden plötzlich nicht mehr da sind, weil sie Insolvenz anmelden mussten“, erklärt Georg Helbig, sachkundiger Einwohner der CDU-Fraktion und Geschäftsstellenleiter des Unternehmerverbandes Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin.

So würde das Risiko des Wertverlustes minimiert und die Akzeptanz für dieses lokale Gutschein-System erhöht. Das sollte – wenn es kommt – bei allen teilnehmenden Geschäften, der Gastronomie sowie kulturellen Einrichtungen gelten und sei ein klares Signal an die heimischen Unternehmen, dass sie unterstützt würden.

Mehr Kundschaft

Wie die Umsetzung des Konzepts – auch finanziell – aussehen soll, muss noch geklärt werden. „Wir wissen, dass wir möglichst viele Akteure an einen zumindest digitalen Tisch holen müssen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Tom Brüggert. Für die Einführung müssen Kriterien festgelegt und eine Anlauffinanzierung gefunden werden.

Sollte der Antrag von der Bürgerschaft befürwortet werden, sollte die Verwaltung Möglichkeiten zur Einführung des Gutscheins prüfen. Mit an den Tisch zu holen seien auch die Wismarer Wirtschaftsfördergesellschaft, die Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft, Wismars Lieblinge und andere regionale Unternehmerverbände.

„Urlauber sorgen für 50 Prozent des Umsatzes“

Buchhändler Volker Stein hält die Stadtgutscheine für eine gute Idee. „Die lokalen Geschäfte würden profitieren und für die Kunden gibt es kein Risiko“, sagt der Leiter der Wismarer Hugendubel-Filiale. Die hofft auf mehr Kundschaft. „Wismar ist eine Tourismusstadt, Urlauber sorgen für 50 Prozent des Umsatzes, der ist schon mal weg, weil sie nicht kommen dürfen“, erklärt Volker Stein.

Volker Stein leitet die Hugendubel-Filiale in Wismar. Quelle: privat

Jörg Denecke, Chef der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft (WWG), würde es gut finden, wenn Einzelhändlern mit solchen Gutscheinen geholfen würde. Ohne Gegenmaßnahmen hätten sie es mit anhaltendem Lockdown und der immer stärker werdenden Online-Konkurrenz sehr schwer.

Luca-App in Wismar

Auch Shopping mit Termin bringe nicht wirklich mehr Einnahmen. Deshalb müsste alles öffnen dürfen und wie in der Hansestadt Rostock auf Luca gesetzt werden. Luca ist gerade in aller Munde – zumindest in denen der Einzelhändler und Geschäftsleute. Denn sie erhoffen sich mit der App mehr Kundschaft in ihren Läden, weil sie die Kontaktverfolgung erleichtert. Nach Vorreiter Rostock setzen immer mehr Städte in Mecklenburg-Vorpommern auf die Software – auch Wismar.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Volker Stein braucht mit der Buchhandlung, so wie die Supermärkte, keine Kontaktdaten aufzunehmen, doch er will mit gutem Beispiel vorangehen und arbeitet bereits mit der Luca-App. „Wir machen das einfach, um dazu beizutragen, dass sich die Inzidenz in absehbarer Zeit senken lässt und damit wieder normale Öffnungen in Einzelhandel und Gaststätten möglich sind“, erklärt er. Ein Drittel der Kunden würde sich über die App einchecken. „Das ist schon eine verdammt gute Quote“, findet er.

Tobias Böse von der Kreishandwerkerschaft Nordwestmecklenburg-Wismar baut für die Innungsmitglieder die QR-Codes. Quelle: Jana Franke

QR-Codes für Handwerker

Auch vereinzelte Friseursalons in Wismar starten in dieser Woche mit der Luca-App – unter anderem Jörg Zecher mit seinen beiden Salons in Wismar und Warin. Maßgeblich daran beteiligt ist Tobias Böse von der Kreishandwerkerschaft Nordwestmecklenburg-Wismar. Er baut die QR-Codes für Innungsmitglieder, indem er auf der Internetseite für die Luca-App www.luca-app.de sämtliche Daten des jeweiligen Unternehmens hinterlegt.

Heute Demo auf dem Marktplatz Am heutigen Mittwoch protestieren erneut Händler, Gastronomen und Hoteliers auf dem Wismarer Marktplatz. Sie möchten mit der Aktion, die um 11 Uhr beginnt, einen Dialog anbieten, um mögliche Öffnungsperspektiven für ihre Branchen zu erarbeiten. Grund: Existenzen seien bedroht und Arbeitsplätze gefährdet. Der Kreis derjenigen, die sich solidarisch zeigen, soll wachsen. Viele Kunst- und Kulturschaffende, viele Soloselbständige, Vereine und der Sportsektor als auch die gesamte Veranstaltungsbranche sind noch immer von Schließungen betroffen und so soll die zweite Demo dazu genutzt werden, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung ist vom FDP-Kreisverband Wismar angemeldet, aber keine reine Parteiveranstaltung. „Sondern wir wollen gemeinsam ein breites Bild aus der Gesellschaft zeigen“, so die Veranstalter.

„Das Problem ist nicht das Hinterlegen an sich, sondern dass die meisten Unternehmer im Tagesgeschäft gar nicht die Zeit haben, sich zu registrieren“, erklärt Tobias Böse den Service. Im Gespräch ist er nun auch mit Bäckereien, die ebenso mit der Luca-App arbeiten wollen, wenn sie die Außenterrassen oder den Cafébereich wieder öffnen dürfen.

Erfahrung mit der Technik

Die entsprechenden QR-Codes druckt Tobias Böse aus und verteilt sie an die Geschäftsinhaber, die diese dann für jedermann sichtbar beispielsweise an der Tür oder auf den Tischen anbringen. Der Gast scannt den Code mit seinem Smartphone und ist somit automatisch registriert, sofern er die Luca-App nutzt. Über die wird gespeichert, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit er vor Ort war.

Übermittelt werden an das Gesundheitsamt keine Klarnamen, sondern Codes, die nur das Gesundheitsamt selbst entschlüsseln kann. Das ist dann notwendig, wenn im betreffenden Unternehmen ein Corona-Fall gemeldet wird – entweder bei einem Gast oder bei einem Mitarbeiter. Mit der Registrierung können die Erstkontakte schnell ermittelt werden.

Schon vor Corona wachsender Leerstand

Das Werkzeug Luca-App schätzt Tobias Böse als sehr sinnvoll ein. Und er kennt sich aus mit QR-Codes. Arbeitet er doch in Sachen Nachwuchsgewinnung fürs Handwerk selbst mit solchen Codes.

Jörg Denecke, Vorsitzender der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft (WWG) Quelle: Nicole Hollatz

Auch schon vor der Corona-Pandemie haben viele Innenstädte mit wachsendem Leerstand zu kämpfen gehabt. Wie Jörg Denecke von der WWG berichtet, hat der stationäre Handel Zukunftschancen – wenn das Einkaufen den Kunden besondere Erlebnisse beschert. Zum Beispiel wenn sie in einem Café die Geschichte des Kaffeeröstens erfahren oder in einem Bekleidungsgeschäft eine Stilberatung bekommen. „Damit kann man punkten“, ist Denecke sicher.

Von Kerstin Schröder und Jana Franke